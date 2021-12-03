Uygar kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uygarın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Uygar kelimesi günümüzde belirli seviyeye ulaşmış ve çevresi tarafından olumlu örnek alınan yetişmiş kişi olarak bilinmektedir.

Uygar Kelimesinin Eş Anlamlı Kelimeleri Nelerdir?

Uygar kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri medeni, çağdaş, modern, yenilikçi, açık fikirli olarak bilinmektedir. Uygar kelimesinin eş anlamlı kelimeleri her konuda sıklıkla kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumuna Göre Uygar Kelimesinin Eş Anlamlı Kelimeleri İle Örnek Cümleler

Türk Dil kurumuna göre uygar kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

Resim sergisine gittiğimde gördüğüm çalışmalar karşısında onu yapanın ne kadar modern bir beyin olduğunu düşündüm.

Herkes yenilikçi olabilir ama herkes çağdaş olamaz demişti hocamız.

​​​​​​Yapılan en son binalar yapan kişilerin ne kadar yenilikçi olduğunu ortaya çıkardı.

Kuruluşumuzda her birimde yenilikçi bireylere ihtiyaç bulunmaktadır.

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Sevdiğimiz bir arkadaşımızın bu kadar modern olmasından gurur duyarız.

Övgüye layık tüm eserler modern bir sanatçı kafasından çıkmıştır.

Sanata bağlılığı olmayan bir nesil çağdaş olmaktan uzak kalmıştır.