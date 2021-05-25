İnsanlık tarihi geçmişten bugüne kadar sürekli gelişim göstermiştir. Bu gelişimler arasında gökyüzü de bulunmaktadır. Astronomi ve bilimin ilerlemesiyle birlikte gökyüzü incelemiş ve birçok sorunun cevabı bulanabilmiştir. Cevap bulunmuş konulardan birisi de Uydu terimidir.

Uydu Nedir? Güneş Sistemi Uydu Doğal ve Yapay Uydu Tanımı

Güneş sistemindeki gezegen ya da nesnelerin etrafında onlardan ayrılmadan dönen gök cisimlerine uydu denir. Uydular etrafında döndükleri gezegenlere görünmez bir ip ile bağlıymışçasına hareket eder ve bağlı oldukları gezegenlerden asla ayrılmazlar. Uyduların bazı durumlarda parçası olduğu gezegen üzerinde etkilerinin olduğu da bilinmektedir.

Güneş sisteminde 240 adet doğal uydunun bulunduğu tespit edilmiştir. Bu uyduların sayısı bilinse de tam anlamıyla ne tür bir görev üstlendiği konusunda bugün bile hala net bir cevap bulunamamıştır. Ancak astronomi ve teknolojinin gelişmesi sayesinde uzak sayılmayan bir gelecekte birçok sorunun cevap bulacağı tahmin edilmektedir. Tüm bunlarla birlikte iki tür uydu bulunmaktadır. Bunlar yapay uydu ve doğal uydudur.

1- Doğal Uydu

Güneş sisteminde bulunan gezegenler ya da nesneler etrafında dönen ve neredeyse her zaman orada olan uydu türüdür. Bu uydu türüne en iyi örnek dünyamızın uydusu Ay’dır. Ay 240 adet doğal uydudan bir tanesidir. Mars gezegeninin uyduları Phobos ve Deimos, Jüpiter’in en büyük uyduları Io, Europa, Ganymede ve Callisto, Satürn’ün en büyük uyduları ise titan ve Enceladus uydularıdır.

2- Yapay Uydu

Teknoloji ve bilimin gelişmesiyle haberleşme, görüntüleme ve daha birçok alan için insan eliyle yapılmış uydulara yapay uydu denir. Yapay uydular dünya veya başka bir gezegenin yörüngesine roketler aracılığıyla fırlatılıp, yerleştirmesi amacıyla yapılmıştır. Bu uyduların en büyük görevi birçok alan ile ilgili bilgi toplamaktır.

İnsan eliyle yapılarak uzaya gönderilmiş ilk yapay uydular Rusya’nın o zamanki adıyla Sovyetler Birliğinin 3 Kasım 1957 yılında Sputnik adıyla ve ABD’nin 31 Ocak 1958 yılında Explorer-1 adıyla uzaya fırlattığı uydulardır. Bu tarihlerden itibaren ABD ve Sovyetler Birliği arasında deyim yerindeyse tam bir uzay yarışı başlamış ve bu yarış 1960’ların sonlarına kadar olağanca hızıyla devam etmiştir. Yapay uyduların öneminin anlaşılması, bu uyduların birçok alanda kullanılmasını sağlamıştır. En çok kullanılan alanları ise şunlardır.

İletişim ve Haberleşme Uyduları: Belki de dünya tarafından en çok kullanılan uydu türüdür. Bu uydular televizyon, internet, telefon sinyallerini iletmek ve bu sinyallerin seviyelerini yükseltmek için kullanılır. İlk olarak ABD tarafından uydu üzerinden televizyon izleyebilmek için 1970’li yıllarda uzaya gönderilmiştir.

Gözlem Uyduları: Bu uydular dünyayı her alanda gözlemlemek amacıyla kullanılır. Meteoroloji, harita çizimi, orman yangınları ve kasırgalar gibi dünya yüzeyinde bulunan tüm canlıları etkileyebilecek olayları incelemek için kullanılır.

Hava Uyduları: Meteorolojik uydu olarak isimlendirilirler. Bu uydular öncelikle dünyanın iklimini, hava tahminlerini, şehir ışıklarını, ozon tabakası deliklerini, buzul haritalarını ve bazı çevresel faktörleri izleyebilmek adına kullanılır.

Keşif ve Rasat Uyduları: Askeri gözetleme veya istihbarat amaçlı kullanılan bir nevi casus uydularıdır. Nükleer patlama, füze ve radar ikazı için kullanılır. Dünya üzerindeki hemen herkes tarafından kullanılan Google Maps uygulaması bu uydu aracılığıyla gerçekleştirilir.

Astronomik Uydular: Bu uydular diğer uzay cisim ve nesnelerini, uzakta bulunan gezegenler gibi gök cisimlerini ve galaksilerin gözlemlenmesi için kullanılır.