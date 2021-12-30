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Uyarlamak ne demek, ne anlama gelir? Uyarlamak kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Uyarlamak#Uyarlamak Ne Demek
Uyarlamak ne demek, ne anlama gelir Uyarlamak kelimesinin TDK sözlük anlamı

1932 yılında yapılan dil devriminden sonra literatüre birçok yeni sözcük girmiştir. O sözcüklerden biri olan uyarlamak, ''uymak'' fiilinden türetilmiştir. Uyarlamak, bir şeyi tüm yönleriyle ele alıp başka şartlara uygun hale getirmek anlamına gelir. Bir filmi senaryosuna ve karakterlerine bağlı kalarak yeniden çekmeye de uyarlama denir. Uyarlamak ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Uyarlamak kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Uyarlamak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Adapte Etmek 2- Türkçeleştirmek 3- Yorumlamak 4- Uydurmak

 Uyarlamak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Bir eseri aslına sadık kalmak şartıyla yeniden yorumlamaya uyarlamak denir. Örneğin, bir müzisyenin başka bir müzisyene ait şarkıyı yeniden söylemesine cover yapmak denir. Cover yapmanın Türkçe karşılığı ise uyarlamadır.

 Uyarlama sadece müzikte değil, edebi eserlerde ve sinema sanatında da yapılır. Bir sinema filmini, karakterlerinin isimlerini ve mekanlarını değiştirerek çekmeye uyarlama denir. Bu tür filmler de ''uyarlama senaryo'' ya da ''uyarlama yapım'' olarak adlandırılır.

 Uyarlamak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Uyarlamak kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Dönüştürme, çevirme, yeniden yorumlama

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 İkinci Anlamı: Yabancı bir dilde yazılmış ya da çekilmiş bir eseri yerli ögelerle bezeyerek yeniden yazma / çekme.

 Uyarlamak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Son yıllarda uyarlama senaryolara olan ilgi arttı.''

 

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