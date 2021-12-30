Uyarlamak ne demek, ne anlama gelir? Uyarlamak kelimesinin TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Uyarlamak kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Adapte Etmek 2- Türkçeleştirmek 3- Yorumlamak 4- Uydurmak

Uyarlamak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bir eseri aslına sadık kalmak şartıyla yeniden yorumlamaya uyarlamak denir. Örneğin, bir müzisyenin başka bir müzisyene ait şarkıyı yeniden söylemesine cover yapmak denir. Cover yapmanın Türkçe karşılığı ise uyarlamadır.

Uyarlama sadece müzikte değil, edebi eserlerde ve sinema sanatında da yapılır. Bir sinema filmini, karakterlerinin isimlerini ve mekanlarını değiştirerek çekmeye uyarlama denir. Bu tür filmler de ''uyarlama senaryo'' ya da ''uyarlama yapım'' olarak adlandırılır.

Uyarlamak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Uyarlamak kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Dönüştürme, çevirme, yeniden yorumlama

Haberin Devamı

İkinci Anlamı: Yabancı bir dilde yazılmış ya da çekilmiş bir eseri yerli ögelerle bezeyerek yeniden yazma / çekme.

Uyarlamak Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Son yıllarda uyarlama senaryolara olan ilgi arttı.''