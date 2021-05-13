Uyap Nedir Ve Ne İşe Yarar? Uyap Nasıl Ve Kimler Kullanır

UYAP, Türk Yargı Sisteminin kullanmakta olduğu ve zamanla vatandaşların da erişimine açılan bir internet portalıdır.

UYAP Nedir ve Ne İşe Yarar?

UYAP sözcüğü "Ulusal Yargı Ağı Projesi" ifadesini oluşturan kelimelerin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir kısaltmadır. UYAP bir yönetim bilişim sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu bu şekilde kağıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir.

Adalet Bakanlığının yürüttüğü ve günümüz teknolojisinden azami, şekilde yararlanılan UYAP sistemi bir nevi e-Adalet ayağını oluşturmaktadır.

UYAP sistemi sayesinde tüm yargı birimleri faaliyet alanlarını elektronik ortama taşıma imkanı bulmuşlardır. Böylece arşivleme prosedürü de UYAP üzerinden kolaylıkla ve elektronik ortamda yapılabilmektedir. Yargının işini oldukça kolaylaştırmış ve hız kazandırmış olan UYAP bilgi sisteminin ayrıca vatandaşın erişimine açılması da büyük bir gelişme olmuştur.

UYAP sistemi üzerinde farklı portallar bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla:

UYAP Avukat Portalı

UYAP Vatandaş Portalı

UYAP Sms Bilgi Sistemi

UYAP Bilirkişi Portalı

Ayrıca UYAP' a sürekli yeni fonksiyonlar eklenerek geliştirilmesi sağlanmaktadır. UYAP sistemi içerisinde yargının hızlanması ve etkinliğinin arttırılması için iyileştirmeler yapılmaktadır.

UYAP Nasıl ve Kimler Kullanır?

Adalet Bakanlığının sürekli geliştirerek iyileştirdiği UYAP yargı ağı sistemine Vatandaş Portalı da eklenerek vatandaşın sorgulama yapması ve UYAP üzerinden birçok işlemlerini yürütmesi olanağı sağlanmıştır. Avukat Portalı üzerinden Avukatlar da kendi ofislerinden dava açmak da dahil olmak üzere çok sayıda işlemi online yapabilmektedir. UYAP üzerinden kişiler kendilerine ayrılmış portallara vatandaşlık şifresi ya da e-imza kullanarak girebilmektedirler. UYAP online sistemi üzerinden yapılabilecek işlemlerden bazıları şunlardır:

Dava açmak

Dosya sorgulamak

Dosyaya evrak gönderme işlemi

Dosyadan evrak indirme

Duruşma tarihi sorgulama

Sabıka kaydı temini

MERNİS nüfus kaydı temini

TAKBİS tapu ve kadastro kayıtlarının vatandaş tarafından temini

Sürücü belgesi kayıtları temini

Kapanmış dosyalar arşiv kayıtlarını görüntüleme