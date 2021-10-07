Üveyik Kuşu Nedir Ve Ne Yer? Üveyik Özellikleri Ve Türleri Hakkında Bilgi

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Eylülden itibaren de güney tarafına göç ederler. Bu kuş türü, genellikle de ay çiçeği tanesi ile beslenirler.

Üveyik Kuşu Nedir?

Üveyik kuşu, güvercingiller familyasından gelen zarif ve narin görünümlü bir kuş türüdür. Üveyik kuşu, güvercin ve kumrudan biraz daha küçük yapıdadır. Aynı zamanda da renkli tüyleri ile dikkat çeker. Boynundaki kınası ve kanatlarındaki işlemeler göz kamaştırır. Grimsi bir renge sahip olsa da kuyruğunun altında beyaz tüyleri vardır. Ülkemizde çok sayıda görülebilir. Fakat genellikle daha çok dağlık bölgelerde ve ağaçların üzerinde yaşarlar. Erkek üveyik üreme mevsimi gelince bir çamın başına çıkarak turrrrg, turrrrg diye öter. Avcıların en çok tercih ettiği av kuşlarından birisidir. Bu nedenle de genellikle tavşan ya da keklik avlayamayan kişiler üveyik peşine düşerler. Çok ürkek ve tabiatta yanına yaklaşılması zor bir hayvandır. Ama bu üreme mevsiminde yaptıkları ötüşleri ile yerini kolayca belli ederler.

Üveyik Kuşu Ne Yer?

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Üveyik kuşları, genellikle sürü halinde gezer ve ortalama yaşam süreleri ise, 4-5 yıl arasıdır. Ortalama ağırlıkları ise, 300-500 gram arasında olup boyları ise, 10-15 santim arasında değişiklik gösterir. Çok narin ve ürkek bir yapıya sahip oldukları için çok kolay avlanabilirler. Üveyik kuşları genellikle, küçük böcek türleri, mısır taneleri, tahıllar, ayçiçeği gibi besinler yerler. Aynı zamanda üveyik kuşları, çok hızlı bir şekilde yuva yapabildikleri için bu özellikleri ile ün salmışlardır.

Üveyik Özellikleri ve Türleri Hakkında Bilgi

Üveyik kuşları, güvercingillerden familyasında yer alır. Aynı zamanda da yaklaşık 30 cm. boyunda, çok renkli, eti için avlanan, korularda yaşayan, güvercini andıran bir kuş türüdür. Üveyik kuşu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Doğu da Türkiye ve nadir olarak da Kuzey İskandinavya ve Rusya'yı da kapsayan Güney Paleartki aralığı içinde göç eden bir kuş türüdür. Bu kuşlar, kışı Güney Afrika'da geçirir, Kuzey Avrupa'ya ve Türkiye'ye ise, Nisan ayı gibi gelirler. Aynı zamanda Eylül'de de tekrar Güneye dönerler. Üveyik kuşlarının vücut yapısı genellikle güvercinden daha küçük ve hafiftir.

Uzunluğu 24 - 29 cm, ağırlıkları 85 - 170 gram ve kanat açıklığı 47 - 55 cm arasında değişir. Kahverengi ve boynunun yanında yer alan dövme gibi duran siyah çizgi şeritlerle dikkat çekerler. Bu kuşlar genellikle de küçük böcek türleri, tohum, tahıl taneleri ve çekirdeklerle beslenirler. Beslendiği yabani ot tohumlarının ve sürgünlerinin kıtlığı, değiştirilmiş tarım uygulamaları ve eti lezzetli olduğu için de Akdeniz ülkelerinde çok avlanması nedeni ile üveyik nüfusunda % 60 azalma meydana gelmiştir.

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Üveyik kuşları, çok hızlı bir şekilde yuva yaparlar. Bu özellikleri ile ün de salmışlardır. Genellikle sürü halinde gezen üveyik kuşlarının ortalama yaşam süreleri ise, 4-5 yıl arasındadır. Ortalama ağırlıkları ise, 300-500 gram arasındadır. Boyları ise, 10-15 santim arasında değişiklik gösterir. Çok narin bir yapıya sahip oldukları için de saçma çok kolay bir şekilde isabet eder ve ölürler.

Üveyik kuşlarını evcilleştirip evde bakmak isteyenler için bu kuşun bakımı zor değildir. Çok kolay bir şekilde evcilleşir ve ortama çok çabuk bir şekilde uyum sağlarlar. Sınıfı güvercingiller olduğundan dolayı buğday, arpa, pirinç gibi tahılları çok severler. Bu kuşlar, evde kafeste de beslenebileceği gibi güvercin kümeslerinde de rahatlıkla beslenebilirler.