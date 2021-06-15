Üveit nedir, neden olur? Üveit belirtileri, tedavisi ve tanısı

Kızarıklık, ağrı ve ışığa duyarlılık, farkında olmanız gereken ana semptomlardır. Nu semptomlar Üveit hastalığına işaret edebilir.

Üveit Nedir, Neden Olur?

Üveit, birincil olarak gözünüzün orta tabakası olan uveayı etkileyen iltihaplanma anlamına gelmektedir. Gözde şişlik oluşturur ve tedavi edilmezse zamanla göz dokusunu tahrip edebilir. Uvea, gözün kan damarlarının çoğunu içerir. Bu, bağışıklık sisteminden gelen iltihaplı hücrelerin göze girip hasara neden olmaya başlamasının bir yoludur. Uvea, gözün iç tabakası (retina) ile gözün dış beyaz tabakası (sklera) arasında yer alır. Üç temel üveit türü vardır ve bunlar uvea iltihabının nerede meydana geldiğine dayalıdır.

Ön üveit, uvea veya irisin önünde meydana gelir. Aniden başlama eğilimindedir. Bazı ön üveit türleri devam etmektedir; diğerleri gelip gidebilir.

Orta dereceli üveit, uvea veya siliyer cismin ortasında meydana gelir. Belirtiler haftalarca, yıllarca sürebilir. Bu tür üveit, döngüsel olarak tekrarlama eğilimindedir.

Arka üveit, uvea veya koroidin arkasında meydana gelir. Belirtiler zamanla gelişebilir ve yıllarca sürebilir.

Üveit, gözdeki iltihaplanmadan kaynaklanır. İltihaplanmaya neyin sebep olduğu ise hala belirleyemiyor. Hastaların diğer yarısı için üveit;

Artrit veya ülseratif kolit gibi bir otoimmün hastalık,

Gözde veya vücudun başka bir yerinde enfeksiyon,

Gözdeki morluklar veya toksinler,

Bazen insanlar, romatoid artrit gibi bir otoimmün hastalık teşhisi konduktan sonra üveite yakalanırlar. Diğer durumlarda, göz problemleri, enflamatuar artrit teşhisi konmanıza yardımcı olan erken bir semptom olabilir.

Üveit Belirtileri Nelerdir?

Üveit öncelikle 20 ila 60 yaş arasındaki insanları etkiler, ancak her yaşta ortaya çıkabilir. Kaliforniya'daki insanların tıbbi kayıtlarına dayanan bir çalışma, her yıl yaklaşık 280.000 kişinin üveitten etkilendiğini gösteriyor. Üveitin başlıca belirtileri şunlardır:

Gözdeki kızarıklık,

Gözde ağrı,

Azalan görme, bulanık görme veya uçuşan cisimler,

Işık hassaslığı

Üveit Teşhisi Ve Tedavisi

Tipik olarak üveit daha derin bir ağrıdır ve ışığa duyarlılık artar. Bir hasta ağrı, kızarıklık ve ışığa duyarlılık şikayeti ile gelirse, göz doktoru muhtemelen üveit olabileceğinden şüphelenecektir. Daha sonra doktorunuz, üveite neden olan şeyi değerlendirmek için tıbbi geçmişiniz ve diğer semptomlarınız hakkında sorular soracaktır. Ancak tıbbi geçmişinizde bir otoimmün hastalığınız veya bir enfeksiyonolabileceğini düşündüren herhangi bir şey varsa, göz doktorunuz daha fazla test isteyebilir.

Fizik sınavı,

Kan tahlili,

X-ışınları gibi görüntüleme,

Göz sıvılarının muayenesi…

Gözdeki iltihabın devam etmesine izin verildiğinde, her türlü soruna yol açacaktır. Enflamasyondan glokom kapabilir ve bundan kalıcı görme kaybı yaşanabilir. Gözün renkli kısmı olan irisin göz merceğine yapıştığı bir tür yara izi olabilir. Bu da görüşün azalmasına ve başka sorunlara yol açabilir. Tedavi, gözün iltihabın nerede olduğuna, ne kadar şiddetli olduğuna ve vücutta başka neler olup bittiğine bağlı olacaktır.

Tipik olarak, doktorlar steroid göz damlasıyla başlayacaklardır. İki ila üç hafta süreyle reçete edilebilir ve daha sonra semptomlar düzelmeye başladığında azaltılır. Bununla birlikte, damlalar azaldığında üveit semptomları geri dönerse, ilacı yeniden başlatmak gerekiyor. Daha ciddi üveit vakaları veya göz damlasına iyi yanıt vermeyenler için, doktorlar göze steroid enjeksiyonu veya oral steroid hapları önerebilir.

Üveit tedavisi, altta yatan nedeni de dikkate almayı içerir. Otoimmün bir hastalığınız varsa, hastalığı değiştiren ilaçlarla iyi kontrol edildiğinden emin olmak da üveitinizin tedavisine yardımcı olacaktır. Üveite neden olan bir enfeksiyonu tedavi etmek için muhtemelen antibiyotikler veya antiviral ilaçlar reçete edilecektir. Komplikasyonlardan kaçınmak için doktorunuzun üveitinizi tedavi etme talimatlarını takip etmeniz çok önemlidir.