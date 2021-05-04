Ütopya Nedir Ve Nasıl Oluşur? Ütopya Örnekleri Hakkında Bilgi

Tarihte pek çok kimsenin ütopyaları olduğu bilinmektedir. Bu ütopyaların bazıları gerçekleşmiş ve bazılarının da gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Ütopya Nedir ve Nasıl Oluşur?

Ütopya denilince birçok felsefecinin düşüncesi akıllara gelmektedir. İlk olarak bu felsefecilerden biri olarak da sayılan Karl Marks gelmektedir. Bu felsefeciye göre en iyi ütopya komünist ve sosyalist bir dünya ütopyası olmaktadır. Bu yapılanmaya göre dünyanın her yerinde eşit ve net bir geliri olan bireyler olacaktır. Ne yapılır ise yapılsın eşit paralar kazanılıp her kes ortadaki durumu bölüşecektir. Fakat birçok kişi ve felsefeci tarafından bu durum bir tür ütopya olarak görülmemektedir.

Bunun ütopya olmasının nedeni marksın kendi yazdığı kitabında hiçbir ülkenin komünist olamayacağını belirtmesidir. Çünkü eğer bir komünistlik durumu olacak ise bu dünyanın her yerinde olmalıdır. Yani komünist bir veya birkaç ülke değil dünyanın tek bir komünist ülke olmasını var saymıştır. Ayrıca marksa göre dünya üzerinde komünistlik başlayacağı en son yer de Rusya olarak geçmektedir. Marksın bu ütopyası içerinde birçok sırda barındırmaktadır.

İlk olarak hiçbir din veya din kitapları bulunmamaktadır. Bu ütopya 1920 ve 1991 yılları arasına Rusya tarafından oluşturulmuştur. Fakat genel manada bir ütopya olduğu için kabul görmeme iştir. Bugüne kadar pek çok birey ve pek çok araştırmalar tarafında farklı farklı ütopyalar meydan getirilmiştir. Bu ütopyaların birçoğu da bireylerin yaşaması için uygun olmasına rağmen gerçekleşmesi oldukça zor olmaktadır. Daha çok alternatif tarih benzeri yapılar meydana gelmektedir.

Ütopya Örnekleri Hakkında Bilgi Nedir?

Ütopyalar örnek verilmesi gerekir ise bugüne kadar en büyük ütopya olarak kabul edilen 1984 romanı olmaktadır. Bu roman aslıdan dünyanın 1984 yılında ne olacağı hakkında bilgi vermektedir. Romana göre 1984 yılında teknoloji o kadar çok ilerleyecek ki insanların bilgi ve düşüncelileri bile okunacaktır. Bu ütopya aslıdan orwel için bir korku ürünü olarak belirlemektedir. 1984 kitabı yazar tarafında tam olarak 100 yıl önce 1884 yılında meydana getirilmiştir.

Kitabın yorumcuları kitap da yazan ütopyanın aslıdan gerçek olduğu ve 2084 yılında geçerli olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda fark edilirse e eğer ütopya kavramı 2084 yılına kadar geçerli bir kuram olarak bilinmektedir. Ütopya kısaca toplum tasarımları olarak bilinmektedir. Yunanistan’da ortaya çıkan bu sisteme ilk başaklar insanlar tarafında eleştirilere hedef olmuştur. Çünkü aslıdan felsefecilere göre ütopyalar en muhteşem olan en gerçek olanı meydana getirmektedir.

Birde ütopya kavramının tam tersi bulunmaktadır. Bu kavram da asla olmayacak olan dıstopya olarak bilinmektedir. Bu kavram daha çok gerçekleşmeyecek ve gerçekleşmesi imkânsız olan olaylar üzerin odaklanmıştır. Felsefe konuları arasında birçok distopyalar bulunmaktadır. Ve birçok bireyin aslında kafalarında kurdukları ütopyalar boşa çıkaran bir düşünce olmaktadır.

Bazı yazar ve felsefecilerin kendilerinin kurdukları ütopyayı distopyaya dönüştürürlerse kesinlikle gerçekleşmeyecek bir hayal olarak görülür. Buna örnek olarak Karl marksa kendince oluşturduğu distopya olabilmektedir. Örnek vermek gerekir ise platon devlet ütopyası olmaktadır. Burada platon bizzat kendisi düşünceleri ile hayalinde olan devletin nasıl olacağını tarif etmiştir. Bu ütopya da sadece üç adet sınıf belirlenmiştir. Bu üç sınıf bir toplumun huzur içinde yaşaması için yeterlidir demiştir.