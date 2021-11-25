Utangaç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Utangacın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Utangaç kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Arsız
2- Rahat
3- Utanmaz
4- Küstah
Utangaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Muhteriz:
Dilimize Arapçadan geçen muhteriz kelimesi, ihtiraz sözcüğünden türetilmiştir. İhtiraz çekinmek ve uzak durmak anlamına gelirken, muhteriz kelimesi de utangaç demektir.
2- Çekingen:
Dil devriminden sonra literatüre giren çekingen kelimesi de utangaç ile eş anlamlıdır.
3- Mahcup:
Söylediği bir sözden ya da bir davranışından ötürü utanan kişilere mahcup. Mahcup kelimesi hicap etmek fiilinden türetilmiştir.
4- Müstahyi:
Müstahyi kelimesi haya eden ve utanan anlamına gelir.
Utangaç Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- İnsanlar onu çok fazla hayal kırıklığına uğrattığı için yeni tanıdığı insanlara karşı ''muhteriz'' davranıyor.
2- Ablam her zaman ''çekingen'' ve ''içine kapanık'' bir insan oldu.
4- Size karşı öyle ''mahcubum'' ki umarım bir gün beni affedersiniz.
5- Müstahyi biri olduğu için insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor.