Utangaç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Utangacın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Utangaç kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Arsız

2- Rahat

3- Utanmaz

4- Küstah

Utangaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Muhteriz:

Dilimize Arapçadan geçen muhteriz kelimesi, ihtiraz sözcüğünden türetilmiştir. İhtiraz çekinmek ve uzak durmak anlamına gelirken, muhteriz kelimesi de utangaç demektir.

2- Çekingen:

Dil devriminden sonra literatüre giren çekingen kelimesi de utangaç ile eş anlamlıdır.

3- Mahcup:

Söylediği bir sözden ya da bir davranışından ötürü utanan kişilere mahcup. Mahcup kelimesi hicap etmek fiilinden türetilmiştir.

4- Müstahyi:

Müstahyi kelimesi haya eden ve utanan anlamına gelir.

Utangaç Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- İnsanlar onu çok fazla hayal kırıklığına uğrattığı için yeni tanıdığı insanlara karşı ''muhteriz'' davranıyor.

2- Ablam her zaman ''çekingen'' ve ''içine kapanık'' bir insan oldu.

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4- Size karşı öyle ''mahcubum'' ki umarım bir gün beni affedersiniz.

5- Müstahyi biri olduğu için insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor.