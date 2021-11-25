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Utangaç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Utangacın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Utangaç#Eş Anlamlısı
Utangaç kelimesinin eş anlamlısı nedir Utangacın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eski Türkçe bir kelime olan utangaç, ''utanmak'' fiilinden türetilmiştir. İnsanlarla iletişime geçmekte zorlanan ve sıkılgan davranışlar sergileyen kişilere utangaç denir. Utangaç kelimesi cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf olarak kullanılır. Örnekler: 1- Utangaç bir kişiliğe sahip. (Sıfat) 2- Hala tanımadığı insanların yanında utangaç davranıyor. (Zarf) Utangaç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Utangaç kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Utangaç kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Arsız

2- Rahat

3- Utanmaz

4- Küstah

 Utangaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Muhteriz:

 Dilimize Arapçadan geçen muhteriz kelimesi, ihtiraz sözcüğünden türetilmiştir. İhtiraz çekinmek ve uzak durmak anlamına gelirken, muhteriz kelimesi de utangaç demektir.

 2- Çekingen:

 Dil devriminden sonra literatüre giren çekingen kelimesi de utangaç ile eş anlamlıdır.

 3- Mahcup:

 Söylediği bir sözden ya da bir davranışından ötürü utanan kişilere mahcup. Mahcup kelimesi hicap etmek fiilinden türetilmiştir.

 4- Müstahyi:

 Müstahyi kelimesi haya eden ve utanan anlamına gelir.

 Utangaç Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- İnsanlar onu çok fazla hayal kırıklığına uğrattığı için yeni tanıdığı insanlara karşı ''muhteriz'' davranıyor.

 2- Ablam her zaman ''çekingen'' ve ''içine kapanık'' bir insan oldu.

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 4- Size karşı öyle ''mahcubum'' ki umarım bir gün beni affedersiniz.

 5- Müstahyi biri olduğu için insanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor.

 

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#TDK#Utangaç#Eş Anlamlısı

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