Üstün başarı bursiyerleri belli oldu

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Türkiye’nin dört bir yanından gençlerin eğitimlerini tamamlamaları ve potansiyellerini değerlendirmeleri için çalışan Türk Eğitim Vakfı, yeni eğitim-öğretim döneminde Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencileri İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. 2007 yılından bu yana bin 96 öğrenciyi Üstün Başarı Bursu ile destekleyen TEV, bu yıl da akademik başarısıyla öne çıkan 183 gence daha destek verecek. YKS’de 5 bine girenler arasından seçilen bu 183 öğrencinin 150’si başarı, 33’ü sanat bursu kapsamında eğitim desteği alacak.

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TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç , toplantıda yaptığı konuşmada Türk Eğitim Vakfı’nın köklü mirasına değinirken genç bursiyerlere seslendi ve “Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un 57 yıl önce temelini attığı TEV, gençlerin eğitim fırsatlarına erişimini sağlamak için azim ve sorumlulukla çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, 40’ıncı kuruluş yılımız vesilesiyle başlattığımız ve 2007’den bu yana devam eden TEV Üstün Başarı Bursu ile geleceğin liderleri olarak gördüğümüz üstün başarılı gençlerimizi destekliyoruz.Sevgili gençler, Büyük Önder Atatürk ’ün de dediği gibi, ‘Hayat mücadeleden ibarettir.’ Sizlerin, Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiyi benimsemiş, özgüvenli ve yenilikçi bireyler olarak ülkemize ve insanlığa değer katacağınıza inanıyoruz. Bu anlamlı günde, cömert destekleriyle eğitime katkıda bulunan tüm bağışçılarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.TEV bursuyla eğitimini tamamlayan, bugün ise TEV Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, konuşmasında ise; “Yarım asrı aşkın bir süredir, tıpkı Vehbi Koç’un önderliğinde kurulduğumuz günden beri, değerlerimize sıkı sıkıya sarılarak kararlılıkla yol alıyoruz. Türk Eğitim Vakfı’nın 57 yıllık köklü geçmişine ve bu süreçte eğitimin gücünü herkes için erişilebilir kılma konusundaki kararlı duruşuna tanıklık ediyoruz. Bugüne kadar binlerce öğrenciye burs desteği sağladık ve fırsat eşitliği ilkesine olan sarsılmaz bağlılığımızla gençlerimizin umudunu beslemeye devam ediyoruz. Bugün, Atatürk’ün miras bıraktığı ilkeler ışığında, Cumhuriyetimizin değerlerini ve çağdaş geleceğe uzanan vizyonunu, Vakfımızın dokunduğu genç hayatlarda görmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

GENÇLERİN BAŞARILARI UMUT VERİYOR

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ise “TEV Üstün Başarı Bursu kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılında aralarında 33’ü sanat alanında olmak üzere toplam 183 başarılı genci daha TEV ailesine kazandırdık. Geçmiş yıllardan burs desteği alan 253 üstün başarı bursiyerimiz ise eğitimlerine kararlılıkla devam ediyor. Bu öğretim yılında ise aralarına katılan 183 başarılı genç ile TEV Üstün Başarı Bursu alan bursiyerlerimizin sayısı 436’ya ulaştı. Öğrencilerimizin başarıları, geleceğe umutla bakmamıza ve yeni yolculuklara cesaretle çıkmamıza ilham veriyor. Türk Eğitim Vakfı olarak, çağdaş Türkiye’nin inşasında gençlerle birlikte yürümek, bizim için büyük bir sorumluluk ve paha biçilmez bir değer” dedi.

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KİMLER, NASIL BAŞVURABİLİR?

TEV Üstün Başarı Bursu’na YKS’de ilk 5 bine giren hazırlık, 1 ve 2’inci sınıf öğrencileri başvurabiliyor. Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurabilmesi için not ortalamasının en az 3.50 olması gerekiyor. Adaylar arasından Genel Yetenek Testi, Genç Liderler Yetkinlik Testi, kompozisyon ve mülakat aşamalarını başarıyla tamamlayan gençler Üstün Başarı Bursiyeri olarak seçiliyor. Sanat alanında ise piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ile plastik sanatlar, performans sanatları, dijital sanat branşlarında eğitim gören öğrenciler başvuru yapabiliyor.