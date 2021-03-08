Ustanın Çekici Bin Altın atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türk-İslam kültüründe bir zanaatta usta olmuş kişilere büyük saygı duyulur. Ustanın Çekici Bin Altın dışında bir zanaat bilmenin ne kadar önemli olduğunu anlatan birçok atasözümüz vardır. ''İş Bilenin Kılıç Kuşananın'' ve ''Ustadan Görmeyen Sanat Öğrenemez.''

Ustanın Çekici Bin Altın Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlamı: Ustanın Çekici Bin Altın atasözü insanlara faydalı şeyler üretmenin bin altın kadar değerli olduğu anlamına gelir. Ustalar aynı zamanda birçok çırak yetiştirir ve onların önce kalfa sonra usta olmasını sağlar. Bu nedenle ''Ustanın Çekici'' hem üretim hem de eğitim açısından önemlidir.

İkinci Anlamı: Bir zanaatta ustalaşmak isteyenler o işin uzmanından eğitim almalıdır.

Ustanın Çekici Bin Altın Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bir meslekte uzmanlaşmak isteyenler için ustanın çekici bin altın değerindedir.