Hürriyet Eğitim
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Ustalık ve kalfalık sınavları ikinci kez ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği kalfalık ve ustalık sınavlarının ikinci kez ertelenerek ağustos ayında yapılması kararlaştırıldı. Her dönemde yaklaşık 20 bin adayın katıldığı, nisan ayında yapılması planlanan ustalık ve kalfalık sınavları pandemi nedeniyle haziran ayına ertelenmişti.
Edinilen bilgiye göre, salgın sürecinin tam olarak geçmemesi nedeniyle koronavirüsün yayılımını önlemek, sınava katılacak adaylarla sınavda görev alacak öğretmenlerin sağlığını korumak amacıyla sınavlar ağustos ayına ertelendi. Adayların herhangi bir hak kaybına uğramadan ağustos döneminde sınavlara girebileceği öğrenildi.
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