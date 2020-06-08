Ustalık ve kalfalık sınavları ikinci kez ertelendi

Edinilen bilgiye göre, salgın sürecinin tam olarak geçmemesi nedeniyle koronavirüsün yayılımını önlemek, sınava katılacak adaylarla sınavda görev alacak öğretmenlerin sağlığını korumak amacıyla sınavlar ağustos ayına ertelendi. Adayların herhangi bir hak kaybına uğramadan ağustos döneminde sınavlara girebileceği öğrenildi.