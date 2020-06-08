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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 08.06.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Ustalık ve kalfalık beceri sınavları ertelendi

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Ustalık ve kalfalık beceri sınavları ertelendi
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği kalfalık ve ustalık beceri sınavlarının ertelenerek ağustos ayında yapılması kararlaştırıldı. Her dönemde yaklaşık 20 bin adayın katıldığı, nisan ayında yapılması planlanan ustalık ve kalfalık sınavları haziran ayına ertelenmişti.

Edinilen bilgiye göre, teorik sınavlar 20 Haziran'dan itibaren yapılmaya başlanacak. Yakın mesafe gerektirdiği belirtilen beceri sınavlarının ise ağustos ayına ertelendiği açıklandı. Adayların herhangi bir hak kaybına uğramadan ağustos döneminde sınavlara girebileceği öğrenildi.

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