Ustalık ve kalfalık beceri sınavları ertelendi

Edinilen bilgiye göre, teorik sınavlar 20 Haziran'dan itibaren yapılmaya başlanacak. Yakın mesafe gerektirdiği belirtilen beceri sınavlarının ise ağustos ayına ertelendiği açıklandı. Adayların herhangi bir hak kaybına uğramadan ağustos döneminde sınavlara girebileceği öğrenildi.