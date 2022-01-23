Üst üste nasıl yazılır? Üst üste kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Haberin Devamı

Üst' kelimesinin içinde yer aldığı diğer tamlamalar ve deyimle şu şekilde yazılır: 1- Üstün 2- Üstesinden gelmek 3- Üstelik 4- Üstüne Üstlük 5- Üst Baş 6- Üstüne gitmek 7- Üstünkörü 8- Üstelemek 9- Altüst olmak 10- Üste çıkmak

Üst Üste Nasıl Yazılır?

Öz Türkçe bir sözcük olan üst kelimesi, iki kez yinelendiğinde ikileme olarak kullanılır. Örneğin: ''Üst üste iki kez aynı soruyu sordu.''

TDK'ya göre Üst Üste kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Üst Üste

Üst Üste Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dil bilgisi kurallarına göre ikilemeler birleşik değil ayrı yazılır. Üst üste kelimesi de ikileme olduğu için ayrı yazılması gerekir.

ÜST ÜSTE - Doğru Kullanım

Üstüste - Yanlış Kullanım

Üst Üste Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Haberin Devamı

1- Talihsizlikler üst üste gelince insanın dayanacak takati kalmıyor.

(Doğru Kullanım)

2- Açıklama cümlelerinin sonuna iki nokta üstüste konur.

(Yanlış Kullanım)