Üst üste nasıl yazılır? Üst üste kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Üst' kelimesinin içinde yer aldığı diğer tamlamalar ve deyimle şu şekilde yazılır: 1- Üstün 2- Üstesinden gelmek 3- Üstelik 4- Üstüne Üstlük 5- Üst Baş 6- Üstüne gitmek 7- Üstünkörü 8- Üstelemek 9- Altüst olmak 10- Üste çıkmak
Üst Üste Nasıl Yazılır?
Öz Türkçe bir sözcük olan üst kelimesi, iki kez yinelendiğinde ikileme olarak kullanılır. Örneğin: ''Üst üste iki kez aynı soruyu sordu.''
TDK'ya göre Üst Üste kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
Üst Üste
Üst Üste Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Dil bilgisi kurallarına göre ikilemeler birleşik değil ayrı yazılır. Üst üste kelimesi de ikileme olduğu için ayrı yazılması gerekir.
ÜST ÜSTE - Doğru Kullanım
Üstüste - Yanlış Kullanım
Üst Üste Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Talihsizlikler üst üste gelince insanın dayanacak takati kalmıyor.
(Doğru Kullanım)
2- Açıklama cümlelerinin sonuna iki nokta üstüste konur.
(Yanlış Kullanım)