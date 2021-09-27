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Üst Üste Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Üst Üste Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Üst Üste Nasıl Yazılır?#Tdk
Üst Üste Nasıl Yazılır TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır Üst Üste Kelimesinin Doğru Yazımı..

Eski Türkçe bir kelime olan üst kelimesinin sözlük anlamı yukarısıdır. Alt kelimesiyle zıt anlamlı olan üst, üst üste ikilemesinde gerçek anlamı dışında kullanılmıştır. Üst üste ikilemesi bir eylemin defalarca yapıldığını ya da bir şeyin birçok kez tekrarlandığını anlatmak için kullanılır. TDK’ya göre Üst üste nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa bitişik mi? Üst üste kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Üst üste ile eş anlamlı olan diğer kelimeler ve yazılışları şu şekildedir:

1- Defalarca 2- Defaatle 3- Tekrar tekrar 4- Boyuna 5- Ardı ardına

Üst Üste Nasıl Yazılır?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullandığımız üst üste kelimesi, bir ikilemedir. Dil bilgisi kurallarına göre tüm ikilemeler ayrı yazılır. Dolayısıyla üst üste ikilemesinin birleşik değil ayrı yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Üst Üste Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumuna göre Üst Üste sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

ÜST ÜSTE - Doğru

ÜSTÜSTE - Yanlış

Örnek Cümle:

''Üst üste yaşadığım olumsuz şeyler beni hayattan soğuttu.''

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