Üst Üste Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Üst Üste Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Üst üste ile eş anlamlı olan diğer kelimeler ve yazılışları şu şekildedir:

1- Defalarca 2- Defaatle 3- Tekrar tekrar 4- Boyuna 5- Ardı ardına

Üst Üste Nasıl Yazılır?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullandığımız üst üste kelimesi, bir ikilemedir. Dil bilgisi kurallarına göre tüm ikilemeler ayrı yazılır. Dolayısıyla üst üste ikilemesinin birleşik değil ayrı yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Üst Üste Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumuna göre Üst Üste sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

ÜST ÜSTE - Doğru

ÜSTÜSTE - Yanlış

Örnek Cümle:

''Üst üste yaşadığım olumsuz şeyler beni hayattan soğuttu.''