Uslu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uslunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Uslu kelimesi günlük yaşamda yaygın kullanılan sözcükler içerisinde yer almaktadır. Aslına bakılırsa bu konuda birçok farklı eş anlamlı kelimesi olduğunu ifade etmek gerekir. Ancak uslu sözcüğüne karşı karşılık olarak Türk Dil Kurumu'na göre belli bir eş anlamlı sözcüğü öne çıkmaktadır.

Uslu Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Uslu kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘Uysal’ sözcüğü öne çıkmaktadır. Toplumu ve çevresini rahatsız etmeyen, edepli ve yaramaz karşıtı olarak da ifade edilmektedir. Taşımış olduğu anlam ile beraber uslu kelimesi eş anlamlısı uysal sözcüğü üzerinden amaca uygun kullanılabilir.

Uslunun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Uslu kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman karşılık olarak Uysal eş anlamlısı öne çıkmaktadır. Bu kelime üzerinden farklı cümleler içerisinde taşıdığı anlam üzerinden değerlendirmek mümkün.

‘’O gerçekten çok uysal bir kedidir.’’

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‘’Ben onun yaramaz değil, uysal halini daha çok seviyorum.’’

Yukarıda verildiği gibi taşıdığı anlam ile beraber hem insanlar hem de hayvanlar için kullanılabilecek bir sözcük olarak öne çıkar. Günlük yaşamda uslu kelimesine karşılık olarak uysal eş anlamı ile değerlendirilebilir.