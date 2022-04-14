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Use 2. Ve 3. Hali Nedir? Use Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Use 2. Ve 3. Hali Nedir Use Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Türkçe dilinde kullanılan fiiller, İngilizce dilinde de kullanılıyor. İngilizce dilinde kullanılan use fiilinin tüm halleri merak ediliyor. Özellikle use sözcüğünün ikinci ve üçüncü hali hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bireyler bulunuyor. İngilizce dilinde kullanılan use fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri detaylı olarak araştırılıyor. Use 2. ve 3. hali nedir? Use fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümlelerle ilgili detayları derledik.

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 İngilizce dilinde yaygın olarak kullanılan fiiller arasında, use sözcüğü bulunuyor. Use fiili, kullanmak anlamına sahip bir fiildir. Use fiilinin ikinci ve üçüncü hali aynı olması nedeniyle, used şeklinde yazılır. 

 Use 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Yabancı dillerde kullanılan fiiller bireylerin araştırdığı bir konudur. Bireyler özellikle herkesin tercih ettiği İngilizce dilini detaylı olarak inceleyebiliyor. İngilizce dilinde dikkat edilmesi gereken konular arasında, fiiller bulunuyor. Use fiilli de, herkesin öğrenmesi gereken bir fiil türüdür. İngilizcede kullanılan use fiili, yapmak anlamındadır. Use fiilinin ikinci ve üçüncü hali aynı şekilde yazılıyor. Used sözcüğü, use kelimesinin ikinci ve üçüncü hali olarak kullanılıyor. 

 Use Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

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 İngilizce dilindeki use fiilinin tüm detayları oldukça araştırılıyor. Merak edilen use fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri, used olarak belirtiliyor. İkinci ve üçüncü halleriyle ilgili örnek cümleler şu şekildedir; 

Did you use the pencil I had given to you? (İkinci hali) 

Have you used any Samsung branded product so far? (üçüncü hali)

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