Usanç ne demek, ne anlama gelir? Usanç kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Usanç kelimesi Türkçe dilinde yer alan bir kelimedir. Usanç kelimesiyle ilgili TDK tarafından gerekli bilgiler paylaşılmıştır. Usanç kelimesi TDK'ya göre bıkkınlık anlamına sahiptir.

Usanç Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamı merak edilen usanç kelimesi internet sitelerinde araştırılıyor. Arama motorlarına yazılarak anlamı öğrenmek isteniyor. Usanç kelimesiyle alakalı bilgisi olmayan her birey, sözlüklere bakarak usanç kelimesinin anlamını araştırıyor.

Usanç kelimesinin anlamıyla ilgili yapılan araştırmalar TDK üzerinden de yapılıyor. Usanç kelimesinin TDK karşılığı, bıkkınlıktır. Bıkkınlık herkesin anlamını bildiği bir kelimedir. Usanç kelimesinin anlam karşılığı da, bıkkınlık kelimesidir. Anlamı bakımından önemli olan ve çok karşılaşılan bir kelimedir.

Usanç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Kelimelerle ilgili yapılan araştırmalar en çok anlamı öğrenilmek isteniyor. Arama motorlarına farklı kelimeler yazılarak anlamı doğru olarak öğrenilebiliyor. Usanç kelimesi arama motorlarına yazılan sözcükler arasındadır. Anlamı TDK tarafından belirlenen bir kelimedir. TDK tarafından usanç kelimesi net bir şekilde açıklanmıştır. TDK'ya göre usanç kelimesi, bıkma ve usanma duygusu anlamındadır. Belirlenen bıkma anlamıyla, usanç kelimesi günümüzde tercih ediliyor.