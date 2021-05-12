Uşak'ın alan kodu kaçtır? Uşak telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle Cumhuriyet tarihinde sanayileşme noktasında ilk şehirlerden biri olarak Uşak öne çıkıyor. Şeker fabrikası başta olmak üzere pek çok önemli fabrikaya ev sahipliği yapmış şehirlerden biridir. Aynı zamanda dokumacılığın geliştiği şehir ihracat noktasında da ülkeye önemli ekonomik katkılar sunuyor. O yüzden alan kodu ile beraber sabit hatlara ulaşım devamlı olarak yoğun gerçekleşmektedir.

Uşak'ın Alan Kodu Kaçtır?

Uşak'ın alan kodu 0 276’dır. Tarım ve hayvancılık ile beraber aynı zamanda sanayileşme konusunda da önemli bir şehir olan Uşak, her geçen yıl daha da gelişmeye devam ediyor. Ayrıca Üniversitesi ve halı ile kilim gibi dokuma seçenekleri üzerinden de ilgi gören bir şehirdir. Bütün bu sebeplerden dolayı ihtiyaç duyduğunuz vakit, bütün değişik sabit hatlara 276 alan kodu ile beraber ulaşım sağlayabilirsiniz.

Diğer yandan dünyanın sayılı kanyonları arasında yer alan Uşak kanyonu ile, şehir dünya çapında önemli bir yere sahiptir. Her açıdan Ege Bölgesi'nin sevilen bir şehri olması ile beraber, merkez ve ilçelerine 276 alan kodu eşliğinde ulaşım sağlayarak iletişim kurabilirsiniz.