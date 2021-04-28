Uşak plaka kodu kaçtır? Uşak ve ilçelerinin plaka harfleri

Ülkemizde 81 il bulunur ve bu 81 ilden her birinin kendine ait bir plaka kodu bulunur. Plakalarda uygulanan bu sistem trafiğe kayıtlı araçların daha kolay bir şekilde takibine ve varsa vergi ve borç sorgulaması yapılmasına olanak tanır.

Uşak Plaka Kodu Kaçtır?

Ülkemizdeki 81 ilin her birine kendine özgü bir plaka kodu atanmıştır. Bu kodlar 01 ve 81 arasında değişen 2 basamaklı sayılardır. Ülkemizdeki illerin birçoğunda kullanılan plaka kodları il isimlerinin alfabetik sıralanmasına göre düzenlenmiştir. Ancak daha sonradan il olma özelliği kazanan bölgelerimizde plaka kodu alfabetik sıralamaya uyum sağlamaz. Uşak ilinde kullanılan plaka kodu alfabetik sıralamaya uyum sağlar ve 64 olarak belirlenmiştir.

Uşak İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Uşak iline ait 6 farklı ilçe bulunur ve bu 6 ilçede trafiğe kayıtlı motorlu taşıtların hepsinde Uşak plaka kodu olan 64 kodu kullanılır. Plaka kodları ilçelere göre farklılık göstermediğinden bütün ilçelerde kullanılan plaka kodu da aynıdır. Ancak plakalarda plaka kodundan sonra gelen ve plakanın orta kısmında yer alan harfler ilçelere göre farklılık gösterebilmektedir.

Uşak'ın Merkez ilçesinde AC, AZ, KA, KZ, T, DA, DZ, M, K ve S harfleri; Banaz ilçesinde FA ve FZ harfleri; Ulubey ilçesinde HA ve HZ harfleri; Eşme ilçesinde ise EA ve EZ harfleri kullanılır. Bu harfler plakaların orta kısmında yer alır. Plakanın sonunda yer alan sayılar ise 001 ve 999 aralığında değişmektedir. Uşak iline kayıtlı araçlarda sonda bulunan sayıların kodlamasında 0001 ve 9999 aralığı da kullanılmaktadır. Ancak en başta yer alan 64 kodu değişmeden kalmaktadır.