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Eğitim
Haber Giriş: 15.06.2021 - 16:29 | Son Güncelleme:

Uşak lise taban puanları 2021! Uşak LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Uşak lise taban puanları 2021! Uşak LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS'ye giren öğrenciler, istedikleri okula girebilmek için lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Pek çok aday yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Uşak'ta sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan adaylar, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Uşak LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Uşak'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Uşak'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180441,71562,420,04
UŞAK / MERKEZ / Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180403,37197,282,51
UŞAK / MERKEZ / Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120391,96399,342,48
UŞAK / SİVASLI / Dursun Yalım Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150389,50889,843,06
UŞAK / EŞME / Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120342,318421,949,85
UŞAK / MERKEZ / Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30301,693536,4715,66
UŞAK / MERKEZ / Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30292,782540,3112,93
UŞAK / MERKEZ / Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30257,480858,6520,14
UŞAK / MERKEZ / Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30252,70961,5225,7
UŞAK / MERKEZ / Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30243,47867,3522,27
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