Uşak lise taban puanları 2021! Uşak LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Uşak'ta liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Uşak'taki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 441,7156 2,42 0,04 UŞAK / MERKEZ / Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 403,3719 7,28 2,51 UŞAK / MERKEZ / Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 391,9639 9,34 2,48 UŞAK / SİVASLI / Dursun Yalım Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 389,5088 9,84 3,06 UŞAK / EŞME / Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 342,3184 21,94 9,85