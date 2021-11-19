Us kelimesinin eş anlamlısı nedir? Us eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Eş anlamlı kelimesi üzerinden de ifade edilen us sözcüğü, günlük yaşamda çok fazla kullanılmaz. Ancak birçok değişik yazılı eserde ve kaynakta karşılaşılan bir kelimedir. Bu kelimenin amaca göre taşıdığı anlam üzerinden kullanılacak ayrıca bir eş anlamlı karşılığı bulunur. Öne çıkan bu karşılık aynı zamanda kelimenin anlamını da göstermektedir.

Us Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Us kelimesinin Türkçe karşılık olarak eş anlamlı sözcüğü akıldır. Akıl kelimesi ile us sözcüğü aynı anlam üzerinden günlük yaşamda kullanma imkanı verir. Kelimenin bu şekildeki eş anlamlı karşılığı aynı zamanda ne anlama geldiğini göstermektedir. Böylece taşımış olduğu anlam üzerinden tek başına veya cümle içerisinde farklı yerlerde kullanılabilir.

Us Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

Türk Dil Kurumu açısından us kelimesinin eş anlamlı karşılığı akıl sözcüğüdür. Aynı zamanda bu eş anlamlı kelime üzerinden birçok farklı cümle kurmak mümkündür.

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‘’Akıl yaşta değil baştadır.’’

‘’O akıllı birine benziyor.’’

‘’Böyle durumlarda sen her zaman aklının kullanmalısın.’’

Farklı cümleler üzerinden akıl kelimesini us sözcüğüne karşı eş anlamlı şekilde değerlendirmek mümkün.