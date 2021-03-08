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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 08.03.2021 - 03:25 | Son Güncelleme:

Ürüyen Köpek Isırmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Ürüyen Köpek Isırmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ürüyen Köpek Isırmaz atasözü, bazı insanlar tarafından oldukça sık kullanılır. Bu atasözünün hangi anlamda kullanıldığı hakkında, bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu atasözünün anlamını ve konuşma esnasında nasıl kullanıldığını sizler için derledik.

Ürüyen Köpek Isırmaz, işini bağırıp çağırarak ve diğer insanların korkmasını sağlayarak halletmeye çalışan insanların var olduğunu, fakat bu insanların bir zararı olmadığını anlatan bir atasözüdür.

 Ürüyen Köpek Isırmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 “Etrafına yüksek sesle bağırarak, diğer insanları korkutmak amacında olan kimselerden, bir zarar gelmez” manasına gelen bir sözdür.

 Bazı insanlar, isteklerini ve fikirlerini, diğer insanlara kabul ettirebilmek için kavga eder gibi bağırarak söylerler. Amaçları, karşı tarafı korkutup, sindirmektir. İnsanların korkularını hedef alıp, ürkmelerini sağlamaya çalışırlar. Gerçekte o kişiye zarar vermezler. Amaçları sadece zarar vereceğini o kişiye hissettirmektir. İşlerini akılcı, tatlı dille ve hoş görüyle yaptırmak yerine, bağırıp çağırmayla ve korkutmayla yaptırmaya çalışırlar.

 Ürüyen Köpek Isırmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 - Balkondan bağırıp çağıran Selma teyzeyi gören halam, ürüyen köpek ısırmaz dedi.

 - Mustafa, ürüyen köpek ısırmaz diyerek, Köksal’ın sinirlenmesine aldırış etmedi.

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