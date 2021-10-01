Urgakina kanunları nedir ve hangi uygarlığa aittir? Urgakina kanunları maddeleri ve önemi hakkında bilgi

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Sümerler dönemine kadar uzanan urgakina kanunları, yazılı olması yönü üzerinden oldukça önemli bir tarihi kanundur. Günümüzde deşifre edilmiş ve ne anlatılmak istendiği ortaya çıkarılmış önemli tarihi yapılar içerisinde yer alıyor.

Urgakina Kanunları Nedir?

Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar olarak urgakina kanunları öne çıkmaktadır. Aynı zamanda yine Sümer krallarından biri tarafından yazıldığı ifade edilmektedir. Tarihte ilk yazılı kanun olması ile beraber, Sümer Kralı urgakina tarafından konduğu içini bu isim üzerinden bilinmektedir.

Özellikle M.Ö. 24. yüzyılda getirilen bir kanun olması ile beraber, din adamlarının halk üzerindeki zulmünü durdurma amacı taşımaktadır. Bu yönüyle toplumsal düzende önemli değişiklikler yaratmış kanunları arasında geliyor. Günümüzde Paris Louvre Müzesinde sergilenmeye devam eden önemli eserler içerisinde bulunuyor. Diğer yandan insanların hukuk arayışının önemli temsili kanunlarından biri olduğu da ifade edilebilir.

Urgakina Kanunları Hangi Uygarlığa Aittir?

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Tarihi açıdan en önemli kanunlar içerisinde yer alan urgakina kanunları için merak edilen konulardan biri hangi Uygarlığa ait olduğudur. Bu bağlamda urgakina kanunlarının Sümerler dönemine ait olduğunu söylemek mümkün. Kendi adını taşıyan Sümer Kralı tarafından ele alınmış bir kanun bütünüdür.

M.Ö. 24 yüzyılda yazılmış bir kanun olması ile beraber, özellikle halka yapılan zulmü durdurma noktasında önemli bir yere sahiptir. Daha çok din adamlarını gerçekleştirdiği ve halka yapılan zulmü durdurma açısından çok güçlü bir kanun olarak ön plana çıkıyor.

Urgakina Kanunları Maddeleri

Genel anlamı üzerinden ele alınmak suretiyle, urgakina kanunlarının hangi maddelerden oluştuğunu saymak mümkün. Bu bağlamda özellikle halk ile beraber sosyal açıdan bilinen önemli kanunlar içerisinde geldiğini eklemek gerekir. Aynı zamanda bilinen en eski ve hatta ilk yazılı kanun olarak da ön plana çıkıyor.

- Ülkedeki dini liderler halkın haklarını sömüremez.

- Ticaret ve mülkiyette herkes eşittir.

- İşlenen suçların büyük bir çoğunluğu için fidye üzerinden bedel ödeme öne çıkmaktadır.

- Mülkiyet hakkı her insan için eşit olanaklar altında ele alınmaktadır.

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Genel itibariyle bu kanunlar üzerinden ele alınan urgakina kanunları, özellikle toplumsal ve sosyal yönleriyle önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda ölüm vergisi, cenaze törenleri, mülkiyet haklarını düzenleyen hükümleri de yer aldığını söylemek gerekir. Antik dönemden günümüze ulaşmış olan bu önemli kanunlar, hala tarihi bir eser olarak sergileniyor. Günümüzde bu kanunları birebir olarak görmek isteyen kişiler Paris'teki Louvre müzesini ziyaret edebilir.

Urgakina Kanunları Önemi Hakkında Bilgi

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Urgakina kanunlarının birçok önemli yanı bulunmaktadır. Özellikle bunların içerisinde ilk yazılı kanun olması en önemli kısmıdır. Aynı zamanda halkın haklarını ve mal ile mülkünü koruyan yine en önemli kanunlar içerisinde geliyor. En önemli yanlarından biri ise şüphesiz din adamlarının halkın üzerinde yarattığı zulmü ortadan kaldırılmasıdır.

Dine dayandırmak suretiyle halka istediğini yaptıran din adamlarının bu etkisi urgakina Kanunları ile önemli oranda ortadan kaldırılmıştır. Diğer yandan toplumsal konular, ticaret ve mülkiyet haklarını da içeren bir kanun olarak öne çıkıyor. Genel anlam üzerinden bakıldığı vakit ise daha çok halkını düşünen ve halkın haklarını koruyan bir kanunlar bütünüdür. O yüzden bu yönüyle de günümüzde hala önemli yerini koruyan antik dönemden gelmiş kanunlar içerisinde yer alıyor.