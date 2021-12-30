Üretken ne demek, ne anlama gelir? Üretken kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Üretken kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, özellikle de haber programlarında hemen hemen her gün karşımıza çıkıyor.

Üretken Ne Demek?

Üretken kelimesi, günlük hayatımızda en çok duyduğumuz ve kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, pek çok farklı alanda kullanılıyor. Üretken kelimesinin dilimizdeki anlamı ise, çok üretmek ve çok üretken olmak anlamlarına gelir.

Üretken Ne Anlama Gelir?

Üretken kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arsında yer alır. Bu kelime, dilimizde çok uzun yıllardır kullanılıyor. Üretken kelimesi genellikle, üretken olmak anlamında kullanılır. Bu kelime, çok üretmek anlamına da gelir.

Üretken Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Üretken kelimesinin TDK sözlük anlamı, üretme gücü olan ve çok üreten demektir. Haberlerde, sosyal medyada ve günlük hayatta çok sık kullanılan ve çok sık duyduğumuz bu kelime aynı zamanda önemli makalelerde de sıkça kullanılıyor. Üretken kelimesi, cümlenin gidişatına göre anlam kazansa da genellikle üretmek ve yeni bir şeyler ortaya çıkarmak anlamında da sıkça kullanılır.