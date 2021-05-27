Üretim nedir ve üretim faktörleri nelerdir?

Yaşam olduğu sürece üretim devam etmektedir. Üretim olmadan yaşamın devam etmesi mümkün değildir. Bu yüzden doğal dengenin bozulmaması için üretimin devam etmesi gerekir.

Üretim Nedir?

Üretim, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ürünler ortaya koyması olarak tanımlanabilir. Üretimin durması ise hayatın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Bu yüzden üretim sürekli olmalıdır ve durmamalıdır.

Üretimi imalat ile karıştırmamak gerekir. Çünkü imalat sadece bir malı ele alarak devamını sağlamaya çalışır. Ancak, üretim geneldir ve yaygın olarak kullanılır. Üretim, doğanın tüm kaynaklarını kullanmaya çalışır. Bu kaynaklar ile üretim sürekli olarak devam eder.

Üretim Faktörleri Nelerdir?

Üretimin birçok faktörü vardır. Bu faktörler ile üretimi daha iyi anlayabilirsiniz.

Doğal Kaynaklar

Doğal kaynakların açılımına bakacak olursak, hammadde ve toprak ortaya çıkar. Hammadde anlayışı doğal kaynakların en önemli unsurudur. Bu yüzden hammadde bulma arayışı oldukça önemlidir. Hammadde olduğu sürece doğal kaynakların devamı sağlanmış olur.

Doğal kaynaklar içim diğer önemli unsur ise topraktır. Toprağın önemi ise hammadde bulmak için yer inşasına yaramasıdır. Bu açıdan toprak ve hammadde oldukça önemli unsurlardır.

Emek

Üretimin olması için emeğe ihtiyaç vardır. Üretime dayalı toplumlarda emek daha çok ön plana çıkmıştır. Emek verdiğiniz sürece üretim durmadan devam eder. Emeğin diğer önemli anlamı ise iş gücü yaratmasıdır. Yani emek verdiğiniz bir iş sonucunda üretimi sağlamış olursunuz.

Sermaye

Sermaye için milli servet yorumu yapılabilir. Yani sermayesi olan bir ülke daha çok üretim sağlamaktadır. Günümüzün daha çok gelişmesi sonucunda paraya olan ihtiyaç daha çok artmıştır. Üretimde güçlü olmanın ilk kurallarından birisi gerekli olan sermayenin sağlanmasıdır.

Girişim

Üretimi gerçekleştirmek için girişimde bulunulması lazımdır. Girişimin olmaaı içinde üretim faktörlerinin tümünden yararlanmak gerekir. Girişimin diğer adı ise teşebbüs olarak bilinmektedir. Yani üretimin doğru şekilde sağlanması için teşebbüste bulunmak oldukça önemlidir.