Üretim ne demek, ne anlama gelir? Üretim kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Üretim, Fransızca kökenli bir sözcüktür. Bu nedenle dilimize Fransızcadan geçmiş bulunmaktadır. Üretim kelimesinin anlamı ise bitkilerden, topraktan ürün sağlama manasına gelmektedir.

Üretim Ne Demek?

Üretim kelimesinin etimolojisine bakıldığında üretim anlamına gelen ''production'' kelimesi Fransızcadan dilimize alınmıştır. Üretim herhangi bir canlıdan ya da nesneden ürün çıkarmak demektir.

Üretim Ne Anlama Gelir?

Üretim kelimesi ''insanların kendi ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla mal ve hizmetlerden yararlanarak ortaya ürün koyma'' anlamına gelmektedir. İnsanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak ve çevrelerini değiştirmek için bitkilerden, topraktan, hayvanlardan ve nesnelerden ürün sağlamaktadır.

Bu bakımdan üretim her zaman diliminde insanlık için önem arz etmektedir.

TDK'ye Göre Üretim Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

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Üretim kelimesi Türk Tarih Kurumu'na göre ''Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı'' anlamında kullanılmıştır.

Üretim Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımları

- Ülkelerin kalkınması açısından üretim şarttır.

- Fabrikanın üretimini artırmak için ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz?

- Piyasadaki yerinizi korumak istiyorsanız üretim yapmaya devam etmelisiniz.

- Tüketim arttıkça üretim de aynı oranda artmalıdır.