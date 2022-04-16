Üretici kadınlardan öğrencilere burs

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Pazaryeri mantığı ile kurulan albikere.com’da, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki kadın kooperatiflerinin ürettikleri yöresel vecoğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere birçok ürün satılıyor. Satılan ürünlerden elde edilen gelirlerin bir kısmıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriliyor.

ÇİFT YÖNLÜ İYİLİK HAREKETİ

25 Mayıs 2021’de açılan albikere.com’da bine yakın mağaza ve yüz bine yakın ürün yer alıyor. Sitede bulunan bin mağazanın 97 tanesi Türkiye genelindeki kadın kooperatiflerine ait. Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker, albikere.com’u şöyle anlattı:

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“Afyon Eğitim Vakfı, üniversite öğrencilerine hali hazırda burs veren bir vakıf. Şu an 660 öğrenciye burs veriliyor. albikere.com ile de satılan ürünlerin komisyon gelirlerini öğrencilerin burs bütçelerine ekliyoruz. Bu platform ile kadınlara gelir sağlayarak ve öğrencilere destek olarak çift yönlü iyilik hareketini başlattık.”

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE

Diker, Türkiye’nin her yerindeki kadın kooperatiflerinden çeşitli ürünlerin platformda yer aldığını söyledi. Ayrıca sadece kadın kooperatifleri değil bireysel olarak kadınlar da kendi mağazalarını açarak, evde yaptıkları ürünleri albikere.com üzerinden satışa çıkarabiliyor. Türkiye genelinde en çok ürünü Afyonkarahisar Kadın Kooperatifleri satışa sunuyor. Afyonkarahisar’ı sırasıyla; Antalya, Düzce, Kütahya, Manisa ve Ordu illerindeki Kadın Kooperatifleri takip ediyor.

Bu platformdan Türkiye genelinde tüm öğrenciler de burs desteği alabiliyor. Sitenin açıldığı tarihten bu yana, Afyon Eğitim Vakfı’nın belirlediği burs koşullarını sağlayan 123 üniversite öğrencisinin bir yıllık bursu karşılandı.

albikere.com üzerinden ürettiği ürünleri satan kadınlar e-ticaret eğitimi alıyor. Diker, sitede satış yapan kadınlara ürün fotoğrafı çekme, ürün paketleme, kargolama süreci ve e-ticarete giriş konularıyla ilgili eğitimler verildiğini söyledi. Diker “Sadece bizim sitemizde değil, ilerde farklı platformlarda da e-ticarete girebilmeleri için hem kadın kooperatiflerinde yer alan hem de evde bireysel üretim yapan kadınlara e-ticaret eğitimleri veriyoruz” dedi.