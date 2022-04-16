Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

Üretici kadınlardan öğrencilere burs

#Afyonkarahisar Valiliği#Ticaret Sanayi Odası#Murat Diker
Üretici kadınlardan öğrencilere burs

Afyonkarahisar Valiliği ve Ticaret Sanayi Odası desteği ile Afyon Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından kurulan albikere.com ile kadınlar gelir sağlarken öğrenciler de bu platform üzerinden burs alabiliyor.

Haberin Devamı

Pazaryeri mantığı ile kurulan albikere.com’da, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki kadın kooperatiflerinin ürettikleri yöresel vecoğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere birçok ürün satılıyor. Satılan ürünlerden elde edilen gelirlerin bir kısmıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriliyor.

ÇİFT YÖNLÜ İYİLİK HAREKETİ
25 Mayıs 2021’de açılan albikere.com’da bine yakın mağaza ve yüz bine yakın ürün yer alıyor. Sitede bulunan bin mağazanın 97 tanesi Türkiye genelindeki kadın kooperatiflerine ait. Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker, albikere.com’u şöyle anlattı:

Üretici kadınlardan öğrencilere burs
“Afyon Eğitim Vakfı, üniversite öğrencilerine hali hazırda burs veren bir vakıf. Şu an 660 öğrenciye burs veriliyor. albikere.com ile de satılan ürünlerin komisyon gelirlerini öğrencilerin burs bütçelerine ekliyoruz. Bu platform ile kadınlara gelir sağlayarak ve öğrencilere destek olarak çift yönlü iyilik hareketini başlattık.”

Haberin Devamı

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE
Diker, Türkiye’nin her yerindeki kadın kooperatiflerinden çeşitli ürünlerin platformda yer aldığını söyledi. Ayrıca sadece kadın kooperatifleri değil bireysel olarak kadınlar da kendi mağazalarını açarak, evde yaptıkları ürünleri albikere.com üzerinden satışa çıkarabiliyor. Türkiye genelinde en çok ürünü Afyonkarahisar Kadın Kooperatifleri satışa sunuyor. Afyonkarahisar’ı sırasıyla; Antalya, Düzce, Kütahya, Manisa ve Ordu illerindeki Kadın Kooperatifleri takip ediyor.

Bu platformdan Türkiye genelinde tüm öğrenciler de burs desteği alabiliyor. Sitenin açıldığı tarihten bu yana, Afyon Eğitim Vakfı’nın belirlediği burs koşullarını sağlayan 123 üniversite öğrencisinin bir yıllık bursu karşılandı.

Üretici kadınlardan öğrencilere burs
KADINLARA EĞİTİM VERİLİYOR
albikere.com üzerinden ürettiği ürünleri satan kadınlar e-ticaret eğitimi alıyor. Diker, sitede satış yapan kadınlara ürün fotoğrafı çekme, ürün paketleme, kargolama süreci ve e-ticarete giriş konularıyla ilgili eğitimler verildiğini söyledi. Diker “Sadece bizim sitemizde değil, ilerde farklı platformlarda da e-ticarete girebilmeleri için hem kadın kooperatiflerinde yer alan hem de evde bireysel üretim yapan kadınlara e-ticaret eğitimleri veriyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar Valiliği#Ticaret Sanayi Odası#Murat Diker

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri