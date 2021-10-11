Üreme Hücresi Nedir Ve Nasıl Oluşur? Üreme Hücresi Kaç Kromozom Ve Mitoz Ya Da Mayoz Geçirir Mi

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Mayoz bölünme eşeyli üreme gerçekleştiren tüm canlılarda görülen bir bölünme çeşididir. Bu bölünme ile farklı genetik çeşitliliklere sahip yeni nesiller oluşmaktadır. Bu sebeple mayoz bölünme oldukça önemli bir bölünme çeşididir.

Üreme Hücresi Nedir ve Nasıl Oluşur?

Üreme hücreleri sperm ve yumurta olarak isimlendirilmektedir. Erkek üreme hücreleri sperm, dişi üreme hücreleri yumurta ismini almaktadır. Erkeklerin üreme hücreleri olan spermler erkek yumurtalarında üretilmektedir. Bu yumurtalar içerisinde sperm üretmek için sperm ana hücreleri yani bir diğer adı ile spermatogonium bulunmaktadır.

Erkek yumurtaları içerisinde bir dakika da yaklaşık 50 ile 200 bin sperm üretimi gerçekleşmektedir. Sperm hücreleri, yumurta içerisinde yer alan kanallarda oluşmaktadır. Spermler yumurtaların üst kısmında yer alan epididim isimli kanallara girmektedir. Bu kanallar içerisinde spermler olgunlaşma işlemlerine devam etmektedir.

Spermler epididimlerin uç kısımlarına geldikleri zaman artık bağımsız bir şekilde hareket edebilmektedirler. Bir spermin gelişerek olgun hale gelmesi 70 gün sürer.

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Cinsel bir uyarılma meydana geldiğinde sperm hücreleri, prostat salgıları, meni kesecikleri, arka idrar yolu sayesinde boşaltma kanallarında birikmektedir. Bu biriken sıvı meni olarak isimlendirilmektedir.

Dişi bireyler anne karnında iken bel kemiklerinin iki yanında yer alan dokular yumurtalık şeklini almaya başlamaktadır. Gebeliğin 6. haftasında yumurta ana hücreleri yani oogania belirginleşme göstermektedir. Gebeliğin 20. haftasına kadar yumurta ana hücreleri bölünmeye ve çoğalmaya devam eder. Ardından 40 kromozomlu hücreler kromozom sayılarını yarıya indirirler. Ancak bu bölünme işlemi tamamlanmamaktadır. Bölünme aşamasındaki hücreler oosit olarak isimlendirilmektedir.

Oositlerin çevresinde bir hücre tabakası bulunmaktadır. Bu hücreler yumurtalık içerisinde beklemektedir. Bu hücrelerin sayısı belirlidir. Sonradan değişme göstermez.

Ergenlik döneminde bu oositler olgun yumurta hücresi halini almaktadır. Bu hücrelerden %99'luk bir kısmı çeşitli nedenler ile yok olur. %1'lik kısmı ise yumurta hücresine dönüşmektedir.

Kadınların menstrual döngüsünün 14. gününde beyin hipofiz bölgesinden LH hormonu salgılanır. Ardından olgun yapıdaki folüküllerin zarı çatlar ve yumurta hücresi serbest kalır. Bu şekilde yumurtlama gerçekleşmiş olur.

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Üreme Hücresi Kaç Kromozomludur ve Mitoz ya da Mayoz Geçirir mi?

İnsan vücut hücreleri 46 kromozom içermektedir. Ancak üreme hücrelerinde 23 kromozom bulunmaktadır. Üreme hücreleri mayoz bölünme ile meydana gelmektedir. Anneden ve babadan gelen hücreler birleşerek döllenmeyi meydana getirmektedir.

Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlılarda görülmektedir. Zigotun oluşumunu sağlayan gamet hücreleri mayoz bölünme ile olmaktadır. Mayoz bölünme sayesinde üreme ana hücrelerindeki kromozom sayısı yarıya inmektedir. Bu işlem sonucunda meydana gelen üreme hücreleri gamet ismini almaktadır.

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Mayoz bölünme 1. ve 2. mayoz bölünme olmak üzere iki aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamalar birbirini izleyen bölünmeler şeklindedir. 1. Mayoz bölünme sonucunda diploit yani 2n kromozomlu hücrelerden haploit yani n kromozomlu hücreler meydana gelmektedir.

1.Mayoz bölünmeden sonra kromozomda yer alan kromatidler tam olarak birbirinden ayrılmış durumda değildir. 2. Mayoz bölünmede kromozomlar uzunlamasına bir şekilde bölünmektedir. Kromatidler ayrılıp yavru hücrelere dağılmaktadır. Bu şekilde bölünme gerçekleşmiş olmaktadır.

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Mayoz bölünmede yer alan interfaz evresi 1. Mayozun başında meydana gelmektedir. Bu evre 2. Mayozda görülmez. Mayoz 1 evreleri; 1. profaz, 1. metafaz, 1. anafaz, 1. telofaz evrelerinden meydana gelmektedir. Mayoz 2 evreleri ise; 2. profaz, 2. metafaz, 2. anafaz, 2. telofaz şeklindedir.