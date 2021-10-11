Üreme Hücresi Nedir Ve Nasıl Oluşur? Üreme Hücresi Kaç Kromozom Ve Mitoz Ya Da Mayoz Geçirir Mi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldiÇok konuşulacak aşı iddiası... Ve ilk açıklama geldi!#Kovid Aşısı
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Musleradan inanılmaz hata Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...Muslera'dan inanılmaz hata! Yediği gol olay oldu... Messi şut bile atmadı...#Muslera
Müjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğandan 3600 ek gösterge mesajıMüjdeleri tek tek sıraladı… Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştirMerkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezerv rakamımız 123,5 milyar dolar seviyesine yükselmiştir#Merkez Bankası
Koronavirüs ilacında flaş gelişmeKoronavirüs ilacında flaş gelişme!#Koronavirüs
Soyludan çarpıcı sözler: Girilemeyen ne kadar bölge varsa girdikSoylu'dan çarpıcı sözler: Girilemeyen ne kadar bölge varsa girdik#İçişleri Bakanlığı
Milyonların umutla beklediği haber geldi... Canlı yayında açıkladıMilyonların umutla beklediği haber geldi... Canlı yayında açıkladı!#Koronavirüs
İlçeyi sarsan iğrenç iddia İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklamaİlçeyi sarsan iğrenç iddia! İki zabıtaya gözaltı... Belediye başkanından açıklama#Eskişehir
5 öğrencinin öldüğü kazayı o haber verdi, nedenini anlattı5 öğrencinin öldüğü kazayı o haber verdi, nedenini anlattı#Afyonkarahisar
Demet Akalının sözleri Gülben Ergeni kızdırdı... Yanıt gecikmediDemet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı... Yanıt gecikmedi!#Demet Akalın
Anneden onay çıktı Bilge Öztürkün 22 yaş küçük aşkı...Anneden onay çıktı! Bilge Öztürk'ün 22 yaş küçük aşkı...#Bilge Öztürk
Müsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştıMüsilaj bazı şeyleri götürdü ama... Hamsi bitti onlar bollaştı #Balıkçılık
Sahnede büyük şok Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldüSahnede büyük şok! Yüzlerce kişinin önünde ezilerek öldü#Rusya
Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki korkusu !#Kovid Aşısı
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Üreme Hücresi Nedir Ve Nasıl Oluşur? Üreme Hücresi Kaç Kromozom Ve Mitoz Ya Da Mayoz Geçirir Mi

#Üreme Hücresi#Hücre
Üreme Hücresi Nedir Ve Nasıl Oluşur Üreme Hücresi Kaç Kromozom Ve Mitoz Ya Da Mayoz Geçirir Mi

Mayoz bölünme yalnızca eşey ana hücrelerinde gerçekleşmektedir. Bu bölünme çeşidi eşey ana hücrelerinin oluşumunu sağlar. Mayoz bölünmenin en önemli özelliği gametleri meydana getirirken kromozom sayılarının yarıya inmesini sağlamaktır. Üreme hücresi nedir ve nasıl oluşur? Üreme hücresi kaç kromozom ve mitoz ya da mayoz geçirir mi? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

 Mayoz bölünme eşeyli üreme gerçekleştiren tüm canlılarda görülen bir bölünme çeşididir. Bu bölünme ile farklı genetik çeşitliliklere sahip yeni nesiller oluşmaktadır. Bu sebeple mayoz bölünme oldukça önemli bir bölünme çeşididir.

 Üreme Hücresi Nedir ve Nasıl Oluşur?

 Üreme hücreleri sperm ve yumurta olarak isimlendirilmektedir. Erkek üreme hücreleri sperm, dişi üreme hücreleri yumurta ismini almaktadır. Erkeklerin üreme hücreleri olan spermler erkek yumurtalarında üretilmektedir. Bu yumurtalar içerisinde sperm üretmek için sperm ana hücreleri yani bir diğer adı ile spermatogonium bulunmaktadır.

 Erkek yumurtaları içerisinde bir dakika da yaklaşık 50 ile 200 bin sperm üretimi gerçekleşmektedir. Sperm hücreleri, yumurta içerisinde yer alan kanallarda oluşmaktadır. Spermler yumurtaların üst kısmında yer alan epididim isimli kanallara girmektedir. Bu kanallar içerisinde spermler olgunlaşma işlemlerine devam etmektedir.

 Spermler epididimlerin uç kısımlarına geldikleri zaman artık bağımsız bir şekilde hareket edebilmektedirler. Bir spermin gelişerek olgun hale gelmesi 70 gün sürer.

Haberin Devamı

 Cinsel bir uyarılma meydana geldiğinde sperm hücreleri, prostat salgıları, meni kesecikleri, arka idrar yolu sayesinde boşaltma kanallarında birikmektedir. Bu biriken sıvı meni olarak isimlendirilmektedir.

 Dişi bireyler anne karnında iken bel kemiklerinin iki yanında yer alan dokular yumurtalık şeklini almaya başlamaktadır. Gebeliğin 6. haftasında yumurta ana hücreleri yani oogania belirginleşme göstermektedir. Gebeliğin 20. haftasına kadar yumurta ana hücreleri bölünmeye ve çoğalmaya devam eder. Ardından 40 kromozomlu hücreler kromozom sayılarını yarıya indirirler. Ancak bu bölünme işlemi tamamlanmamaktadır. Bölünme aşamasındaki hücreler oosit olarak isimlendirilmektedir.

 Oositlerin çevresinde bir hücre tabakası bulunmaktadır. Bu hücreler yumurtalık içerisinde beklemektedir. Bu hücrelerin sayısı belirlidir. Sonradan değişme göstermez.

 Ergenlik döneminde bu oositler olgun yumurta hücresi halini almaktadır. Bu hücrelerden %99'luk bir kısmı çeşitli nedenler ile yok olur. %1'lik kısmı ise yumurta hücresine dönüşmektedir.

 Kadınların menstrual döngüsünün 14. gününde beyin hipofiz bölgesinden LH hormonu salgılanır. Ardından olgun yapıdaki folüküllerin zarı çatlar ve yumurta hücresi serbest kalır. Bu şekilde yumurtlama gerçekleşmiş olur.

Haberin Devamı

 Üreme Hücresi Kaç Kromozomludur ve Mitoz ya da Mayoz Geçirir mi?

 İnsan vücut hücreleri 46 kromozom içermektedir. Ancak üreme hücrelerinde 23 kromozom bulunmaktadır. Üreme hücreleri mayoz bölünme ile meydana gelmektedir. Anneden ve babadan gelen hücreler birleşerek döllenmeyi meydana getirmektedir.

 Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlılarda görülmektedir. Zigotun oluşumunu sağlayan gamet hücreleri mayoz bölünme ile olmaktadır. Mayoz bölünme sayesinde üreme ana hücrelerindeki kromozom sayısı yarıya inmektedir. Bu işlem sonucunda meydana gelen üreme hücreleri gamet ismini almaktadır.

Haberin Devamı

 Mayoz bölünme 1. ve 2. mayoz bölünme olmak üzere iki aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamalar birbirini izleyen bölünmeler şeklindedir. 1. Mayoz bölünme sonucunda diploit yani 2n kromozomlu hücrelerden haploit yani n kromozomlu hücreler meydana gelmektedir.

1.Mayoz bölünmeden sonra kromozomda yer alan kromatidler tam olarak birbirinden ayrılmış durumda değildir. 2. Mayoz bölünmede kromozomlar uzunlamasına bir şekilde bölünmektedir. Kromatidler ayrılıp yavru hücrelere dağılmaktadır. Bu şekilde bölünme gerçekleşmiş olmaktadır.

Haberin Devamı

 Mayoz bölünmede yer alan interfaz evresi 1. Mayozun başında meydana gelmektedir. Bu evre 2. Mayozda görülmez. Mayoz 1 evreleri; 1. profaz, 1. metafaz, 1. anafaz, 1. telofaz evrelerinden meydana gelmektedir. Mayoz 2 evreleri ise; 2. profaz, 2. metafaz, 2. anafaz, 2. telofaz şeklindedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üreme Hücresi#Hücre