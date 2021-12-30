Urban ne demek, ne anlama gelir? Urban kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Urban kelimesi Arapça kökenli bir kelime türüdür. Urban sözcüğü TDK'ya göre, çöl Arapları anlamına sahiptir. Dilimizde belirlenen anlamlarda kullanılan sözcükler arasındadır.

Urban Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kendini geliştirmek isteyen bireyler ilk defa duyduğu sözcüklerin anlamları hakkında araştırma yapabiliyor. İnternet üzerinde yazılan yazılarda farklı sözcükler görülebiliyor. Urban kelimesi de, yazı içerisinde kullanılabilen bir sözcük türüdür.

Urban kelimesi, çöl Arapları anlamıyla bilinen bir kelimedir. İnternette veya televizyonlarda urban kelimesi bireyler tarafından görülebiliyor. TDK'ya göre belirlenen anlamıyla cümle içerisinde kullanılan sözcüklerden biridir. Urban kelimesi anlamı bakımından oldukça ilgi gören bir kelimedir. Kelimeyle karşılaşan her birey anlamı hakkında bilgi araştırması yapabiliyor.

Urban Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Urban kelimesinin anlamı hakkında internet üzerinde bilgi arayışları yapılıyor. Urban sözcüğünün TDK'ya göre belirlenen doğru anlamı kişiler tarafından öğrenilmek isteniyor. TDK, her kelimenin anlamını yayınlayarak kelimenin doğru anlamlarda kullanılmasını sağlıyor. Urban sözcüğü, çöl Arapları anlamıyla kullanılması gereken bir sözcüktür. Yaygın olarak tercih edilen bir kelime olmasa da, günümüzde farklı alanlarda karşımıza çıkabiliyor. Urban sözcüğü eski zamanlarda daha yaygın olarak kullanılıyordu.