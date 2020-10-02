Urartular kimdir ve nerede kuruldu? Urartular neyi buldu? Urartular başkenti ve tarihi hakkında bilgi

Urartular Anadolu'da yaşamış olan eski kavimlerden bir tanesidir. Ari ırkından olan bu kavim pek çok buluşa da imza atmıştır.

Urartular Kimdir ve Nerede Kuruldu?

Urartular Doğu Anadolu'nun güney kesiminde bulunan Van Gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Urartuların esas olarak nereli oldukları ve bu bölgeye tam olarak nereden gelmiş oldukları hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Urartulardan ilk defa M.Ö. 13. yüzyılda Asurca kaynaklardan bahsedilmiştir. En çok Asur Devleti ile kaynaşmışlardır. İlk zamanlar küçük bir krallık olan kabile daha sonra bir birlik halini almıştır. M.Ö. 9. yüzyılda topraklarını oldukça genişletmişlerdir. Urartu'nun başkenti Tuşpa yani bugünkü Van bölgesiydi.

Urartular Neyi Buldu?

Urartular savaşçı bir toplumdu. Yalnızca barış dönemlerinde tarım ile uğraşmaktaydılar. Urartuların kurmuş oldukları su tesisleri oldukça gelişmiştir. Bu da medeniyetlerinin ne kadar ileri seviyede olduğunu gösterir.

Bulunan yazılarda kralların başkent ve diğer illere pek çok kaleler, tapınaklar ve kanallar yaptığı öğrenilmiştir. Urartuların yaşamış olduğu bölgede yaklaşık 30 adet kale kalıntısı bulunur.

Urartuların dini inancı çok tanrılı dindir. Bu sebeple de kalelerin yanına kurulmuş pek çok tapınak da bulunur. Urartuların yapmış oldukları evler oldukça küçük evlerdi ve küçük kapıları ile pencereleri vardı. Evlerin dışlarında balkonlarda yapılmıştı. Bunun yanında evin içlerini de çeşitli motifler ile süsledikleri görülmüştür.

Urartuların yapmış olduğu madeni eşyalar arasında üzerinde çeşitli motifler bulunan kemerler dikkat çeker. Urartular ölülerini kıyafetleri ile gömerdi. Bu sebeple yapılan kazılarda pek çok süslemeli kemer bulunmuştur. Bunun dışında Urartulara ait kabartmalı kalkanlar, miğferler, ok sadakları, kazanlar, hamam tasları, boğa başları ile çeşitli koşum takımları da bulunan eşyalar arasında yer alır.

Urartular taş ve kemik eşyaların yanında seramik işçiliğinde de oldukça başarılıydılar. Tüm bunların dışında Urartuların yazıyı bildikleri de görülmektedir. Asur yazısını bilmelerinin yanında kendi çivi yazılarını da bulmuşlardır.

Urartular Başkenti ve Tarihi Hakkında Bilgi

Hurri Devleti yıkıldıktan sonra Van'ın çevresinde küçük beylikler kurulmaya başlamıştır. Nairi beylikleri ise M.Ö. 900 yılında Urartu devleti kurmuşlardır. Birlik ve beraberliğin sağlanması ile birlikte halk bir kral altında toplanmışlardır ve tam bir Anadolu Medeniyeti özelliği göstermişlerdir. Urartu Devletinin başkenti ise bugünkü Tuşba yani şimdi ismi ile Van'dır.

Urartu Devleti Asurluların Akdeniz ile bağlantısını kesmek adına çalışmalar yapmıştır. Pek çok savaşa katılarak sınırlarını oldukça genişletmişlerdir.

Bulunan yazıtlara göre Urartu Devletinin ilk kralı Sardur'dur. Sardur I yaptırdığı Van kalesinde tüm yaptığı işleri bir yazıtta anlatmıştır. Asurluların yazıtlarına göre Urartu Devleti Sardur I döneminde çok güçlendi ve Asurlular için büyük bir tehlike oluşturdular.

Sardur I ve ondan sonra başa geçen İspuinis döneminde başkent Tuşba oldukça gelişmiştir. Kral İspuinis'den sonra yerine oğlu Menuas geçmiştir.

Ülke sınırları başa gelen krallar sayesinde günden güne gelişmişti. Menuas'dan sonra ise başa Argişti geçmiştir. Argişti ile sınırlar iyice gelişti. Bunun yyanında dışardan gelebilecek tehlikelere karşı bu dönemde pek çok kalede inşa edildi. Argişti'den sonra ise başa oğlu Sardur II geçti. Sardur II'den sonra başa gelen Rusas I zamanında Asurlular ile Urartular sürekli olarak çetin savaşlar yapmıştır.

Urartular tarihlerinin büyük çoğunluğunda güney kesimlerinde bulunan Asurlular ile savaşlar yapmıştır. Bazı dönemler yerel beylikler ile de çatışmalar yaşanmıştır. Urartu Devletinde çivi yazısı da oldukça gelişmiştir.