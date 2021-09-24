Uranüs Gezegeni Nedir, Ne Renktir Ve Ne Zaman Keşfedildi? Uranüs Gezegeninin Özellikleri Ve Dünyaya Uzaklığı Hakkında Bilgi

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Uranüs, güneş sistemi içerisinde yer alan ve büyük bir öneme sahip olan gezegenlerden bir tanesini oluşturmaktadır.

Uranüs’ün Dünya’ya Uzaklığı Ne Kadardır?

Güneş Sistemi içindeki cisimlerin devamlı hareket etmesi nedeniyle Dünya ile Uranüs arasında bulunan mesafe günlük olarak değişmektedir. Uranüs ile Dünya arasında yer alan mesafeyi hesaplayabilmek için uzayın üç boyutlu bir şekilde olduğu bir kenara bırakılarak, Dünya'nın, Güneş’in Uranüs'ün düz bir çizgide olduğunu varsayılsın.

Uranüs, Dünya’ya en yakın bir konumundayken, Uranüs gezegeninin Dünya’ya uzaklığı yalnızca 2.57 milyar kilometre olmaktadır. Bir diğer ifade ile Dünya ile Uranüs birbirinden en uzak olan konumlarında yer alırken Uranüs ile Dünya arasında bulunan mesafe 3.15 milyar kilometre olmaktadır.

Uranüs, Güneş sisteminin Güneş'ten uzaklık sıralamasına bakıldığında 7. olan gezegenidir. Çap bakımında Jüpiter ve Satürn'ün ardından üçüncü, kütle açısından ise bu iki gezegen ile Neptün'den sonra dördüncü sırada gelmektedir. İsmini Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısı olan Uranos'tan almaktadır.

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Uranüs Kim Tarafından ve Ne Zaman Keşfedilmiştir?

Uranüs gezegeninin keşfedilmesi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. Bu gezegen esas olarak 1781 senesinde William Herschel tarafından keşfedilmiştir. Uranüs gezgeni aynı zamanda buz devleri grubuna girmektedir.

Uranüs Gezegeni Ne Renktir?

Bir gaz ve aynı zamanda buz devi olan Uranüs gezegeninin atmosferi önemli ölçüde hidrojen, metan ve helyum gazlarından meydana gelmektedir. Uranüs gezegeninin özellikle camgöbeği renginde görünmesini sağlamakta olan unsur metan gazı şeklinde ifade edilmektedir. Metan gazı, uzun olan dalga boylu ışınları, yani kırmızı ve turuncu, absorbe ederken kısa olan dalga boylu ışınları (mavi ile yeşil) absorbe etmemektedir. Uranüs gezegeninin camgöbeği rengi ise kısa dalga boylu olan ışınların yansıtılması ile ortaya çıkmaktadır.

Uranüs'ün Özellikleri Nelerdir?

Uranüs gezegeninin çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler Şu şekilde sıralanmaktadır:

Uranüs, Güneş etrafında bir devrini 84 senede tamamlamaktadır. Hafif eliptik şekilde olan yörüngesi süresince, Güneş'e olan uzaklığı 18 ile 20 Astronomi birimi şeklinde olmaktadır. Bu değer ise yaklaşık 2.842.400.000 kilometredir ve ortalama olarak 211 ile 421 arasında değişmektedir.

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Uranüs’ün kütlesi Dünya’nın kütlesinin 15 katıdır. Hacmi ise Dünya'nın hacminin 63 katıdır. Uranüs’ün etrafında keskin hatlı, ince ve koyu renkli olan 10 halkanın var olduğu tespit edilmiştir. Halkaların hepsi, yaklaşık bir metre çapındadır ve koyu renkli bir kaya benzeri parçalardan meydana gelmektedir. Bunların yapısı ise henüz belirlenememiştir. Uranüs gezegeni, kutbu güneşe bakacak biçimde tekerlek gibi dönmektedir. Böylece çevresindeki halkalar da dik bir şekilde onunla beraber dönmektedir.

Uranüs’ün Manyetik Alan Özellikleri Nelerdir?

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Uranüs gezegeninde Dünya’nın ve Satürn’ün çevresindekiler ile karşılaştırılabilecek düzeyde manyetik alan bulunmaktadır. Manyetik alanın ekseni ise, gezegenin dönme eksenine bağlı olarak 55o eğik olmaktadır ve bu diğer gezegenlere kıyasla bir hayli yüksek bir değerdir. Bu eğiklik genel olarak manyetik alanın, güneş rüzgarı karşısında tirbuşon benzeri olan uzun bir kuyruk yapmasına sebep olmaktadır. Uranüs gezegeninin dönme periyodu yaklaşık 17.5 saattir ve bu dönme ekseni olağan dışı kabul edilmektedir. Uranüs’ün eriyik halde mevcut olan ağır bir çekirdeği bulunmaktadır. Çekirdeğin etrafında ise metan, su ve amonyaktan meydana gelen birkaç bin oC sıcaklığında olan ve binlerce kilometre kalınlığında bir manto yer almaktadır.