Uranüs Gezegeni Nedir, Ne Renktir Ve Ne Zaman Keşfedildi? Uranüs Gezegeninin Özellikleri Ve Dünyaya Uzaklığı Hakkında Bilgi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Uranüs Gezegeni Nedir, Ne Renktir Ve Ne Zaman Keşfedildi? Uranüs Gezegeninin Özellikleri Ve Dünyaya Uzaklığı Hakkında Bilgi

#Uranüs#Uranüs Gezegeni#Gökyüzü
Uranüs Gezegeni Nedir, Ne Renktir Ve Ne Zaman Keşfedildi Uranüs Gezegeninin Özellikleri Ve Dünyaya Uzaklığı Hakkında Bilgi

Güneş sistemi içerisindeki Dünya'ya en uzak olan ikinci ve en soğuk gezegen olma özelliğine sahip bulunan Uranüs gezeni pek çok özeliği bünyesinde barındırmaktadır. Uranüs gezegeninin ne demek olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu, Uranüs gezegeninin Dünya'ya olan uzaklığını, kim tarafından ne zaman keşfedildiğini ve bu gezegenin hangi renge sahip olduğunu sizin için derledik.

Haberin Devamı

 Uranüs, güneş sistemi içerisinde yer alan ve büyük bir öneme sahip olan gezegenlerden bir tanesini oluşturmaktadır.

 Uranüs’ün Dünya’ya Uzaklığı Ne Kadardır?

 Güneş Sistemi içindeki cisimlerin devamlı hareket etmesi nedeniyle Dünya ile Uranüs arasında bulunan mesafe günlük olarak değişmektedir. Uranüs ile Dünya arasında yer alan mesafeyi hesaplayabilmek için uzayın üç boyutlu bir şekilde olduğu bir kenara bırakılarak, Dünya'nın, Güneş’in Uranüs'ün düz bir çizgide olduğunu varsayılsın.

 Uranüs, Dünya’ya en yakın bir konumundayken, Uranüs gezegeninin Dünya’ya uzaklığı yalnızca 2.57 milyar kilometre olmaktadır. Bir diğer ifade ile Dünya ile Uranüs birbirinden en uzak olan konumlarında yer alırken Uranüs ile Dünya arasında bulunan mesafe 3.15 milyar kilometre olmaktadır.

 Uranüs, Güneş sisteminin Güneş'ten uzaklık sıralamasına bakıldığında 7. olan gezegenidir. Çap bakımında Jüpiter ve Satürn'ün ardından üçüncü, kütle açısından ise bu iki gezegen ile Neptün'den sonra dördüncü sırada gelmektedir. İsmini Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısı olan Uranos'tan almaktadır.

Haberin Devamı

 Uranüs Kim Tarafından ve Ne Zaman Keşfedilmiştir?

 Uranüs gezegeninin keşfedilmesi oldukça eski dönemlere dayanmaktadır. Bu gezegen esas olarak 1781 senesinde William Herschel tarafından keşfedilmiştir. Uranüs gezgeni aynı zamanda buz devleri grubuna girmektedir.

 Uranüs Gezegeni Ne Renktir?

 Bir gaz ve aynı zamanda buz devi olan Uranüs gezegeninin atmosferi önemli ölçüde hidrojen, metan ve helyum gazlarından meydana gelmektedir. Uranüs gezegeninin özellikle camgöbeği renginde görünmesini sağlamakta olan unsur metan gazı şeklinde ifade edilmektedir. Metan gazı, uzun olan dalga boylu ışınları, yani kırmızı ve turuncu, absorbe ederken kısa olan dalga boylu ışınları (mavi ile yeşil) absorbe etmemektedir. Uranüs gezegeninin camgöbeği rengi ise kısa dalga boylu olan ışınların yansıtılması ile ortaya çıkmaktadır.

 Uranüs'ün Özellikleri Nelerdir?

 Uranüs gezegeninin çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler Şu şekilde sıralanmaktadır:

Uranüs, Güneş etrafında bir devrini 84 senede tamamlamaktadır. Hafif eliptik şekilde olan yörüngesi süresince, Güneş'e olan uzaklığı 18 ile 20 Astronomi birimi şeklinde olmaktadır. Bu değer ise yaklaşık 2.842.400.000 kilometredir ve ortalama olarak 211 ile 421 arasında değişmektedir.

Haberin Devamı

Uranüs’ün kütlesi Dünya’nın kütlesinin 15 katıdır. Hacmi ise Dünya'nın hacminin 63 katıdır. Uranüs’ün etrafında keskin hatlı, ince ve koyu renkli olan 10 halkanın var olduğu tespit edilmiştir. Halkaların hepsi, yaklaşık bir metre çapındadır ve koyu renkli bir kaya benzeri parçalardan meydana gelmektedir. Bunların yapısı ise henüz belirlenememiştir. Uranüs gezegeni, kutbu güneşe bakacak biçimde tekerlek gibi dönmektedir. Böylece çevresindeki halkalar da dik bir şekilde onunla beraber dönmektedir.

Uranüs’ün Manyetik Alan Özellikleri Nelerdir?

Haberin Devamı

 Uranüs gezegeninde Dünya’nın ve Satürn’ün çevresindekiler ile karşılaştırılabilecek düzeyde manyetik alan bulunmaktadır. Manyetik alanın ekseni ise, gezegenin dönme eksenine bağlı olarak 55o eğik olmaktadır ve bu diğer gezegenlere kıyasla bir hayli yüksek bir değerdir. Bu eğiklik genel olarak manyetik alanın, güneş rüzgarı karşısında tirbuşon benzeri olan uzun bir kuyruk yapmasına sebep olmaktadır. Uranüs gezegeninin dönme periyodu yaklaşık 17.5 saattir ve bu dönme ekseni olağan dışı kabul edilmektedir. Uranüs’ün eriyik halde mevcut olan ağır bir çekirdeği bulunmaktadır. Çekirdeğin etrafında ise metan, su ve amonyaktan meydana gelen birkaç bin oC sıcaklığında olan ve binlerce kilometre kalınlığında bir manto yer almaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uranüs#Uranüs Gezegeni#Gökyüzü