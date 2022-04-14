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Upper İntermediate Ne Demek Ve İngilizce Seviyesi Nedir?

Upper İntermediate Ne Demek Ve İngilizce Seviyesi Nedir

Her seviye sonunda öğrenci sözlü ve yazılı İngilizceyi belirli becerilerde kullanabilir. Yeni bir dil öğrenen kişilerin bilmeleri gereken şey, bunun bir süreç olduğu ve öğrendikleri dile her atlanan seviyede daha iyi hâkim olacaklarıdır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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 İngilizce öğrenmenin en iyi yolu, öğrenciye gerekli bilgileri öğrettikten sonra onu kullanma fırsatı vermektir. Bunu yaparken altı konu alanında İngilizce öğrenilmelidir: dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Öğrenci kendisi için gerekli bilgileri öğrendikten sonra uygulamaya koymaktadır. 

 Üst orta (Upper intermediate) seviye nedir? 

 Orta seviyenin son seviyesi olan B2 seviyesinde öğrenciler günlük hayatta ihtiyaç duyacakları İngilizceyi tam anlamıyla öğrenmiş olmaktadırlar. 

 İngilizce düşündüklerini söyleyebilir, farklı aksanları anlayabilir, İngilizce metinleri okuyup anlayabilir ve tercüme edebilirler. Bu, Genel İngilizcenin bittiği ve Akademik İngilizce 'ye geçildiği seviyedir. İngilizcenin hem sözlü hem de yazılı olarak akıcı ve doğru bir şekilde kullanıla bilineceği seviyedir. Bu seviyede olan herhangi bir öğrenci rahatlıkla mesleği ile ilgili sunumlar yapabilir, e-postaları kolayca yazabilir ve yanıtlayabilir. 

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 İngilizce Seviyesi Nedir 

 Genel anlamda İngilizce seviyesi kişinin İngilizce dilini ne kadar konuşabildiği yazabildiği ve buna mukabil İngilizce dili ile ne kadar hayatını devam ettirebileceği gibi konuları baz alan bir değerlendirme durum olmaktadır. 

 Genel anlamda örnek vermek gerekirse Türkçe olarak üst orta olarak adlandırılan Upper intermediate seviyesine sahip bir insan günlük yaşantısını oldukça rahat bir şekilde İngilizce olarak gerçekleştirebilmektedir.

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