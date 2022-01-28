Ünvan nasıl yazılır? Ünvan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Hem tek başına hem de cümle içinde kullanırken Türkçede birçok kelimenin yazımında hata yapılır. Özellikle unvan kelimesi sesli harf ile beraber en sık yapılan kelime hataları içerisinde geliyor. Yapılan yazım hatası doğal olarak okunuş hatasını da getirmektedir.

Ünvan Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin Türkçe üzerinden bakıldığı vakit doğru yazılışı, ‘Unvan’ biçiminde öne çıkıyor. Genelde bu kelime üzerinden yapılan hata ise, ‘Ünvan’ şeklinde yazılmasıdır. Yani ilk harf üzerinden sesli harf yazılırken doğru şekilde ele alınması gerekir. Bu doğrultuda yapılan hatayı gidermek ve doğru şekilde yazabilmek için Türk Dil Kurumu üzerinden bilgi almak gerekmektedir.

Ünvan Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Kişi ya da kurumun belirtmek adına genelde unvan kelimesi kullanılmaktadır. Aynı zamanda sesli harf üzerinden oldukça fazla biçimde hata yapılan bir kelimedir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman bu kelime, ‘Unvan’ biçiminde yazılmaktadır.

‘’Onun çok özel unvanı var.’’

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Hem yazıp hem de okunuş kapsamında doğru ele alan ışığı ile beraber günlük yaşamda ondan kelimesi kullanılabilir.