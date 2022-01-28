Unvan nasıl yazılır? Unvan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Unvan kelimesi her alanda kullanıldığı için doğru yazım şekli de büyük önem taşıyor. Bu kelimenin doğru yazımı unvan şeklindedir. Ünvan olarak yazılması yanlış olarak kabul ediliyor. Kullanıldığı her alanda yazılışı unvan şeklinde olmalıdır.

Unvan Nasıl Yazılır?

Unvan kelimesinin doğru yazımı unvan olarak belirtiliyor. Ünvan olarak yazılması yanlıştır. Metin belgelerinde ya da diyaloglarda bu şekilde kullanılması gerekiyor.

Unvan Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru Yazılışı

TDK verilerine göre unvan kelimesinin doğru yazım şekli unvan şeklindedir. Kimi yerlerde kullanılan ünvan şeklindeki yazımı yanlış olarak bildiriliyor. Doğru yazımı unvan olarak ifade ediliyor.

Unvan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Unvan kelimesi hemen hemen her alanda sıklıkla kullanılan bir kelime türüdür. Bu kelimenin doğru yazımı anlam bakımından da oldukça önemlidir. Unvan kelimesinin doğru yazım şekli unvan olarak biliniyor. Ünvan ifadesi yanlış yazım olarak biliniyor. Bu kelimenin doğru yazım şekli cümle içindeki anlam bütünlüğünü korumak için büyük önem taşıyor.

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Bir unvan sahibi olmak için gece gündüz demeden çabalıyor.