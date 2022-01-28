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Unvan nasıl yazılır? Unvan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Unvan nasıl yazılır Unvan kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Bazı kelimelerin yazım şekli anlam bütünlüğünü değiştirebildiği için kelimelerin en doğu şekli ile yazılması oldukça önemlidir. Özellikle metin belgesi hazırlarken kelimelerin yazım şekilleri büyük önem taşıyor. Kelimeler doğru yazılmadığı zaman anlam bakımından da farklı bir ifade haline gelebilir. Unvan kelimesinin nasıl yazıldığını ve TDK'ye göre doğru yazımının nasıl yapılması gerektiğini sizin için detaylı olarak derledik.

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Unvan kelimesi her alanda kullanıldığı için doğru yazım şekli de büyük önem taşıyor. Bu kelimenin doğru yazımı unvan şeklindedir. Ünvan olarak yazılması yanlış olarak kabul ediliyor. Kullanıldığı her alanda yazılışı unvan şeklinde olmalıdır.

 Unvan Nasıl Yazılır?

 Unvan kelimesinin doğru yazımı unvan olarak belirtiliyor. Ünvan olarak yazılması yanlıştır. Metin belgelerinde ya da diyaloglarda bu şekilde kullanılması gerekiyor.

 Unvan Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru Yazılışı

 TDK verilerine göre unvan kelimesinin doğru yazım şekli unvan şeklindedir. Kimi yerlerde kullanılan ünvan şeklindeki yazımı yanlış olarak bildiriliyor. Doğru yazımı unvan olarak ifade ediliyor.

 Unvan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 Unvan kelimesi hemen hemen her alanda sıklıkla kullanılan bir kelime türüdür. Bu kelimenin doğru yazımı anlam bakımından da oldukça önemlidir. Unvan kelimesinin doğru yazım şekli unvan olarak biliniyor. Ünvan ifadesi yanlış yazım olarak biliniyor. Bu kelimenin doğru yazım şekli cümle içindeki anlam bütünlüğünü korumak için büyük önem taşıyor.

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 Bir unvan sahibi olmak için gece gündüz demeden çabalıyor.

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