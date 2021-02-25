Ünsüz Sertleşmesi Nedir? Ünsüz Sertleşmesi Örnek Cümleler, Sorular Ve Konu Anlatımı

Türkçe de kullanılan birçok kelimede harflerin değişimi ve benzeşmesi durumu görülmektedir. Dil bilgisine hakim olabilmek için dil kurallarını ve özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir. Türkçe de ses olayları konusunda incelenen ünsüz sertleşmesi konusu ünsüzler arasındaki kelimelerin benzeşmesine ifade etmektedir.

Ünsüz Sertleşmesi Nedir?

Türkçede kullanılan birçok kelime sert ünsüz ile bittiği durumlarda karşısındaki kelimede veya harfte oluşan değişikliklere ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi denilmektedir. Ünsüz sertleşmesine aynı zamanda ünsüz benzeşmesi de denir. Ünsüz benzeşmesinde kelime sert ünsüzle bitmeli ve yumuşak ünsüzle başlamalıdır. Sert ünsüz harflerin karşısında muhakkak yumuşak ünsüz harfler bulunmalıdır.

Ünsüz Sertleşmesi Konu Anlatımı

Ünsüz sertleşmesinde kelimenin sonuna gelen sert ünsüz yanına gelen yumuşak ünlüyü sertleştirmesine ünsüz benzeşmesi veya ünsüz türemesi denilmektedir.

Sert ünsüzler; f, s, t, k, ç, ş, h, p

Yumuşak ünsüzler; c, d, g, b, ğ, j, l, m, n, v, y, z

Sert ünsüzlerin karşısına yumuşak ünsüzler geldiği zaman onları da sert hale getirmektedir.

C ünsüz harfi ç harfine dönüşür.

D ünsüz harfi t ünsüz harfine dönüşür.

G ünsüz harfi k ünsüz harfine dönüşür.

Sert ünsüzler yumuşak ünsüz harfleri de kendilerine benzeterek ünsüz benzeşmesi haline getirirler.

Ünsüz Sertleşmesi (Ünsüz Benzeşmesi) İle İlgili Örnekler

Hafifce- hafifçe

Kitapda- kitapta

İşcilik- işçilik

Yavaşca- yavaşça

Kitapcı- kitapçı

Yurtdaş- yurttaş

Bicti-biçti

Dikdi- dikti

Aktıkca- aktıkça

Çiçekci- çiçekçi

Kalıpcı- kalıpçı şeklinde birçok örnek bulunmaktadır.

Ünsüz Sertleşmesi (Ünsüz Benzeşmesi) Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Ünsüz sertleşmesi cümle içindeki örnekleri şöyledir;

Okuldaki herkes depremden çok korktu. Cümlesindeki korktu kelimesi ünsüz benzeşmesine uğramıştır.

O çiçekçilik yapmakla ünlenmiş bir ressamdı. Cümlesindeki çiçekçilik kelimesinde ünsüz sertleşmesi bulunmaktadır.

Alevler yayıldıkça herkes dehşet düşerek koştu. Cümlesinde yayıldıkça ve koştu kelimelerinde sertleşme bulunmaktadır.

Ayşe dolapta eşyalarını unutmuş. Cümlesinde dolapta kelimesinde sertleşme bulunur.

Ahmet bazen çocukça davranıyor. Cümlesinde çocukça kelimesinde sertleşme bulunmaktadır.

Yağmur yağdıkça evin önünde sel oluştu. Cümlesinde yağdıkça ve oluştu kelimelerinde ünsüz sertleşmesi görülmektedir.

Dalgalar büyüdükçe gemi yana yattı. Cümlesinde büyüdükçe ve yattı kelimelerinde ünsüz sertleşmesi görülmektedir.

Ünsüz Sertleşmesi İle İlgili Örnek Sorular Ve Cevaplar

Ünsüz sertleşmesi ile ilgili örnek soru ve cevaplar şöyledir;

Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ünsüz sertleşmesi görülmektedir?

A) Kalktı B) İkindi C) Kalınca D) Yayıncı

Cevap olarak ünsüz benzeşmesine uğramış kelime kalktı kelimesidir. Kalk-tı şeklinde sertleşmeye uğramıştır.

Üçgenin iç açılarının toplamı 180 dir. Cümlesindeki ünsüz sertleşmesi olan kelime var mıdır?

Cevap; üçgen kelimesi bir terim olduğu için bu kelimelerde ünsüz sertleşmesine bakılmamaktadır.

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde ünsüz benzeşmesi bulunmamaktadır?

A) Kuruyemişçi B) Çiftçi C) Katkı D) Artık

Cevap; Kuruyemişçi, çiftçi ve katkı kelimelerinde ünsüz sertleşmesi görülmektedir.

Çocukluğumda okula yürüdükçe koşasım gelirdi. Cümlesindeki ünsüz sertleşmesi olan kelimeleri bulunuz.

Cevap; yürüdükçe kelimesinde ünsüz sertleşmesi bulunmaktadır.

Ders çalıştıkça okulu sevdim. Okulu sevdikçe başarılı oldum. Cümlesindeki ünsüz benzeşmesi olan kelimeler nelerdir?

Cevap; çalıştıkça ve sevdikçe kelimelerinde ünsüz sertleşmesi görülmektedir.

Arkadaşlarım bu hediyeyi kitapçıdan almışlar. Cümlesindeki ünsüz sertleşmesi olan kelime nedir?

Cevap; kitapçı kelimesinde ünsüz sertleşmesi görülmektedir.

Tarttıkça ağırlaşan bir şeydi o. Cümlesindeki ünsüz sertleşmesi olan kelime nedir?

Cevap; Tarttıkça kelimesinde ünsüz sertleşmesi bulunmaktadır.