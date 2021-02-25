Ünsüz Harfler Nelerdir, Tek Başına Hece Olabilir Ve Okunabilir Mi? Ünsüz Harfler Tablosu Ve Sıralaması

Ünsüz harfler kendi içerisinde ''sert ünsüzler'' ve ''yumuşak ünsüzler'' olmak üzere ikiye ayrılır. P, Ç, K, H, T, Ş, F, S sert ünsüzler, geri kalan 13 harf ise yumuşak ünsüzler grubunda yer alır.

Ünsüz Harfler Nelerdir?

Yumuşak ünsüz harfler ise şunlardır:

B, C, D, G, J, L, M, N, R, V, Y, Z.

Ünsüz Harfler Konu Anlatımı

Türkçede, ünsüz harfler ile ilgili belli başlı kurallar vardır. Bu kuralları bilmek, sözcüklerin hem doğru yazılması hem de doğru telaffuz edilmesi açısından önemlidir.

1- Ünsüz harfler tek başına hece olamaz.

Örneğin Kitaplık kelimesini hecelerine ayıralım.

Ki - K harfi 'i' ile

Tap - T ve P harfleri 'a' ile

Lık - L ve K harfleri 'ı' ile birlikte kullanılmıştır.

2- Ünsüz harfler tek başına okunamaz.

Dilimizdeki tüm harfler ''e'' harfi ile birlikte okunur.

C - Ce

Z - Ze

3- Türkçede hiçbir kelime ''Ğ'' ile başlamaz. Diğer tüm ünsüz harfler bir kelimenin ya da tamlamanın ilk harfi olabilir.

4- P, Ç, K ve T harfleri ek aldığında B, C, G ve D şeklinde yazılır. Buna ünsüz yumuşaması adı verilir.

5- -De - Da - Gın - Gün gibi ekler kelimenin son harfine göre yumuşayabilir ya da sertleşebilir. Buna ünsüz benzeşmesi denir.

6- Genellikle -cık - cik gibi küçültme ekleri alan kelimeleri kökündeki ünsüzlerden biri düşer.

Ünsüz Harfler Örnekler

1- Sert ünsüzlerle başlayan kelimeler:

P - Piyade, Palyaço

Ç - Çimen, Çaydanlık

Ş - Şimendifer, Şezlong

S - Selanik, Sandalet

T - Taksim, Teferruat

K - Kale, Kasırga

H - Heyelan, Hasır

F - Füsun, Firkete

2- Yumuşak ünsüzlerle başlayan kelimeler

B - Birikinti, Bohça

C - Can, Cepken

D - Direkt, Demir

G - Gemi, Geoit

J - Jale, Jamaika

L - Leman, Lale

M - Merdiven, Malazgirt

N - Nazlı, Nahile

R - Raf, Redingot

V - Van, Vantilatör

Y - Yağmur, Yığın

Z - Zengin, Zifiri

Ünsüz Harfler Örnek Cümleler

Ünsüz benzeşmesine örnek cümleler:

1- O kadar açtı ki tabaktaki yemekleri beş dakikada silip süpürdü.

Tabak - Aldığı ek -de - Tabakta

2- Fotoğraftaki kişileri tanıyor musun?

Fotoğraf - Aldığı ek -de - Fotoğrafta

Ünsüz düşmesine örnek:

1- Bu küçücük ama huzurlu evde yaşıyor.

Küçük - Küçücük - K harfi

2- Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.

Sağlık - Sağlıcakla - K harfi

Ünsüz Harfler Örnek Sorular ve Cevapları

1- Aşağıdaki kelime gruplarından hangisinin tamamı ünsüz harfle başlamıştır?

a) Kalem - İnci - Çekirdek b) Şezlong - Yaz - Güneş c) Deniz - Esmer - Yıldız d) Arsa - Yedek - Toplantı e) Tatil - Otel - Yıl

Şezlong, yaz ve güneş kelimelerinin tamamı ünsüz harfle başlamıştır.

Doğru cevap: B şıkkı

2- Ünsüz harflerle ilgili hangi kural doğru değildir?

a) Alfabede 21 tane sessiz harf vardır. b) Sessiz harfler yumuşak ve sert ünsüzler olarak ikiye ayrılır. c) Ünsüz harflerin tamamı bir kelimenin ilk harfi olabilir. d) Sessiz harfler tek başına hece olamaz. e) T harfinin D'ye dönüşmesi ünsüz yumuşamasına örnektir.

Türkçede ''Ğ'' ile başlayan kelime yoktur.

Doğru cevap: C şıkkı