Ünsüz Değişimi Nedir? Ünsüz Değişmesi Örnek Cümleler, Sorular Ve Konu Anlatımı

Ünsüz değişmesi Türkçenin daha güzel konuşulması için oldukça önemlidir. Bir kelime içerisindeki bazı harfleri değişmesi üzerinden gerçekleşir. Böylece kelimeler daha anlamlı ve daha düzgün okunuş imkanı sağlar. Şimdi ünsüz değişmesi nedir gelin beraber bakalım ve inceleyelim.

Ünsüz Değişimi Nedir?

Herhangi bir sözcüğün içerisinde bulunan bazı seslerin belli bir nedenden dolayı değişmesine ünsüz değişimi denir. Bu değişim belli başlı birtakım harflerin başka bir harfe dönüşmesi üzerinden gerçekleşir. Özellikle ünsüz sertleşmesi ya da yumuşaması ile karıştırılmamalıdır. Bu doğrultuda kelime içerisindeki harflerin değişimi üzerinden herhangi bir sert ya da yumuşama durumu meydana gelmez.

Ünsüz Değişmesi Konu Anlatımı

Ünsüz değişmesi ile beraber Türk alfabesi içerisinde bulunan bazı sesli harfler değişir. Belli bir nedenden dolayı gerçekleşen bu değişim ile beraber, kelimeler çok daha düzgün bir okunuş imkanı verir. Buna bir tane örnek vererek açıklamak daha doğru olur;

Anbar = Ambar

Döğmek = Dövmek

Bu iki örnek üzerinden konuyu ele aldığımız zaman ilk kelimede, ‘n ve m’ harflerinin değiştiğini görüyoruz. Böylece kelime daha anlamlı hale gelmekte ve kullanılmaktadır. Yine ikinci kelimede, ‘ğ ve v’ harfleri değişiyor ve böylece daha düzgün bir okunuş imkanı elde ediliyor. Bu şekilde birçok farklı harfler değişmektedir.

- b>m değişmesi,

- ğ > v değişmesi

- b>p değişmesi

- c>ç değişmesi

- d>t değişmesi

Bu şekilde farklı kelimeler içerisindeki harfler yukarıdaki gibi değişerek daha düzgün bir okunuş imkanı verir. Böylece Türkçe içerisinde cümle kurarken kelimeler daha anlamlı bir hale gelir ve değerlendirilir.

Ünsüz Düşmesi Örnekler

Ünsüz düşmesi üzerinden örnekler vermek gerekirse bunu maddeler halinde gerçekleştirmek konuyu daha iyi anlama imkanı verir.

- b>m değişmesi

Saklanbaç = Saklambaç

- ğ>v değişmesi

Oğmak = Ovmak

- b>p değişmesi

Nisbet = Nispet

- c>ç değişmesi

İctima = İçtima

- d>t değişmesi

Emekdar = Emektar

Bu şekilde görüldüğü üzere farklı örnekler vermek suretiyle ünsüz düşmesi gerçekleştirilebilir. Böylece belli başlı bazı harfler üzerinden sesler düşerek daha anlamlı bir kelime elde edebilmek için yerine başka bir harf gelir. Yukarıda verilen kurallara uymak suretiyle siz de ünsüz değişmesi örnekleri yapabilirsiniz. Böylece konuyu çok daha iyi bir şekilde anlayabilir ve farklı örnekler üzerinden çeşitler yapabilirsiniz.

Ünsüz Düşmesi Örnek Cümleler

Ünlü değişmesini daha iyi anlayabilmek için farklı cümleler üzerinden örnekler vermek mümkün. Şimdi burada aynı cümleyi 2 defa yazalım ve ele aldığımız kelime üzerinden nasıl değişim olduğunu görelim.

‘’Öğretmen o soruyu isbatladı.’’

‘’Öğretmen o soruyu ispatladı.’’

Yukarıdaki örneklere baktığımız zaman son kelimelerin değiştiğini görüyoruz. Burada bir, b>p’ değişmesi yaşanmıştır. Bu değişim ile beraber kelime çok daha anlamlı hale gelmiş olup, cümle içerisinde daha kolay biçimde okunabilmektedir.

Ünsüz Değişmesi Örnek Sorular ve Cevapları

Ünsüz değişmesini aynı zamanda örnek sorular ve cevaplar yazarak da anlatmak mümkün.

‘’Bu lekeyi ovarak çıkarabilir miyiz?’’

‘’Bu lekeyi ovarak çıkarabiliriz.

‘’Taraftarlar stada saat kaçta gelir?’’

‘’Taraftarlar stada saat 10'da gelir.’’

Bu şekilde gördüğümüz gibi siyahla çizilmiş olan harfler değişmek suretiyle bu halini alır. Böylece hem soru hem de cevapları üzerinden cümle çok daha anlamlı bir hale gelmektedir. Siz de evinizde örnekler yaparak konuyu daha iyi pekiştirebilirsiniz.