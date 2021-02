Ünlü Türk Ressamlar Kimlerdir? Ünlü Türk Ressamların Eserleri Ve Hayatları Hakkında Bilgi

Türkler arasında oldukça ünlü ve başarılı ressamlar çıkmıştır. Türk resim sanatında Göktürkler'e de rastlanmaktadır. Sonraki yıllarda ise Uygurlar'a rastlanmaktadır.

Ünlü Türk Ressamlar Kimlerdir?

Türk Resim sanatının ilk izlerine Göktürkler' de rastlanır. Mezarların üstüne yapılmış bu çizimler genelde av sahnelerini betimler. Sonraki izi Uygurlar' da bulmak mümkündür. İlk minyatür örnekleri de Uygurlar döneminde ortaya çıkmıştır.

Türklerin İslamiyet’i kabulü, İslami kuralların sosyal yaşama ve yönetime hakim olması ile birlikte " resim yasağı" nedeniyle resim sanatında bir gerileme olmuştur. Avrupa' da kilisenin destek ve etkisi ile resim sanatı zirveye taşınmıştır. Çünkü dini hikayelerin ve sembollerin tasvir edilmesi teşvik edilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğunda ilk kez Fatih Sultan Mehmet ünlü Avrupalı ressam Bellini tarafından portresinin yapılmasını sağlayarak resim sanatına adeta sarayın kapılarını açmıştır. Ancak kendisinden sonra bu yoldaki girişimler sürdürülmemiştir.

Sultan Abdülaziz' in kendisi de resim sanatı ile uğraşıp bu sanatı teşvik amaçlı Avrupa' ya öğrenci göndermesi biraz da olsa resim sanatının hareketlenmesini sağlamıştır. Hatta Sultan Abdülaziz Şeker Ahmet Ali Paşa' ya dönemin ünlü ressamlarının eserlerinden oluşan küçük bir de koleksiyon oluşturulması talimatını vermiştir. Böylece Türk Resim Sanatının emekleme döneminde girildiği söylenebilir.

Ünlü Türk Ressamların Eserleri ve Hayatları Hakkında Bilgi

Resim alanında çalışma yapmak üzere Avrupa' ya gidenler arasında 1835 yılında Ferik Tevfik Paşa vardır. Türk resim sanatının ilkleri işte Süleyman Seyit, Şeker Ahmet Paşa gibi kişiler olmuştur. Hüseyin Zekai Paşa ve Osman Hamdi Bey de bu önderler arasında yer alırlar.

Şeker Ahmet Paşa'nın en bilinen eseri " Narlar Ve Ayvalar" dır, daha çok natürmort çalışmıştır. Renk uyumu, kompozisyondaki başarısı ile dikkat çeken bu eser ressamın da tanınmasına vesile olmuştur. Şeker Ahmet Paşa' nın Louvre Müzesinde eseri henüz hayatta iken kabul edilmiştir. 1907 yılında hayata vefat eden ressam 1841 yılında dünyaya gelmiştir.

Ünlü Türk Ressamlarından Osman Hamdi Bey Ve Eserleri

Osman Hamdi Bey çağdaş Türk resminin öncü isimlerindendir. Kendisi yapıtlarında daha çok fotoğraflardan yararlanmıştır. " Doğada her şey güzeldir" düsturundan hareketle esasında kurguladığı sahneleri resmetmiştir. Eserleri döneminde çok ilgi görmüştür. Resimlerinde doğulu figürlere yer veren ressamın mimari ayrıntılara girdiği görülmektedir. Paris' te eğitim alan Osman Hamdi Bey' in en ünlü eseri " Kaplumbağa Terbiyecisi" dir. Yine " Kur' an Okuyan Adam " isimli eseri de çok bilinen bir çalışmasıdır. Osman Hamdi bey 1842 yılında doğmuş 1906 yılında vefat etmiştir.

Ressam İbrahim Çallı Hayatı ve Eserleri

İbrahim Çallı 1910 yılında Avrupa' ya eğitime gönderilenler arasında yer alır. Paris' te resim üzerine öğrenim görmüştür. Yurda döndükten sonra resim öğretmenliği de yapan ressam Türk resim sanatı tarihinde hak ettiği yeri almıştır. İbrahim Çallı' nın eserlerinde renk oyunları dikkat çeker. En ünlü eserleri " Mavi Vazoda Güller", " Mevleviler, " Bostancı Sahilinde Gezintiye Çıkan Kadınlar" gibi resimleridir. Bunun yanında " Portre " ve " Gül Koklayan Kadın " isimli eseri de pek tanınmıştır. Çok sayıda eser bırakan İbrahim Çallı 1960 yılında hayata veda etmiştir.

Ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu - Ressam Fikret Mualla - Ressam Abidin Dino

Bu ünlü Türk ressamlarımızın yanında Avni Arbaş'ı ya da Nurullah Berk'i, İbrahim Balaban'ı , Hale Asaf'ı, Nuri İyem' i anmamak elbette olmaz. Bunun gibi daha çok sayıda başarılı ve ünlü Türk ressamlarımız vardır.

Bedri Rahmi Eyüboğlu 1911 ile 1973 yılları arasında yaşamış ve çok sayıda eser ortaya çıkarmıştır. Canlı ve parlak renkler kullanan ressamın en bilinen eserlerinden birisi " Tophane" dir. Ressam Fikret Mualla 1903 yılında doğmuş ve 1967 yılında ölmüştür. Dışavurumcu akımın etkisinde kalan ressamın en ünlü yapıtı ise " Caz Orkestrası" dır. Dünya çapında tanınan Türk ressamı Abidin Dino 1913- 1956 yılları arasında yaşamış sanatın neredeyse her alanında çalışmıştır. " Uzun Yürüyüş " isimli eseri en bilinen eseridir.