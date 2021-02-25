Ünlü Harfler Nelerdir Ve Kaç Tanedir? Türkçe'de Ünlü Harflerin Özellikleri, Tablosu Ve Sıralaması
Alfabemiz 29 harften oluşur. Bu harflerden 8'i ünlü, 21'i ünsüzdür. Sesli harf adıyla da bilinen ünlü harfler kendi içerisinde yumuşak, sert, ince, kalın olmak üzere dörde ayrılır. Türkçede ünlü harflerin özellikleri nelerdir? Sizin için örnek kelime ve cümlelerle birlikte derledik.
Ünlü ve ünsüz harflerin en önemli farklı söylenişlerindeki farklılıktır. Ünlü harfler sesli olduğu için tek başına hece olabilirler. Türkçede ünsüz harflerin ek ve hece olabilmesi içinse sesli harflerle birlikte kullanılmaları gerekir.
Ünlü Harfler Nelerdir?
a - A
e - E
ı - I
i - İ
o - O
ö - Ö
u - U
ü - Ü
Ünlü Harfler Konu Anlatımı
1- Ünlü harfler kendi içerisinde düz ve yuvarlak olmak üzere ikiye ayrılır.
1.A - Düz ünlü harfler:
A, E - I - İ
Not: Düz ünlü harfler, daha kolay söylenebildiği için birçok kelimede hece olarak da kullanılır.
A - Dam
E - Lem
İ - Pek
A - Lem
A - Sır
1.B - Yuvarlak ünlü harfler:
O - Ö - U - Ü
Not: Yuvarlak ünlü harfler genellikle iki heceli kelimelerde yer alır.
Or - Du
Ür - Dün
Öğ - Re- Ti
Ök - Se
2- Sesli harfler ikiye ayrılır: ''Kalın sesli harfler'' - ''İnce sesli harfler''
1.A - İnce Sesli Harfler
Türkçede noktalarla yazılan üç sesli harf vardır. Üçü de (i, ö, ü) ince seslidir. Bunun dışında ''e'' harfi de ince sesli harfler arasında yer alır.
1.B - Kalın Sesli Harfler
Kalın sesli harfler de dört tanedir.
A - I - O - U
3- Ünlü harfler tek başına hece olabilir:
(A): Ayakkabı: A- yak - ka - bı
(E): Edirne: E- dir - ne
(I): Işık: I - şık
(İ): İnek: İ- ne - ğin
(O): Oraya: O - ra - ya
(Ö): Ödev: Ö - dev
(U): Umut: U- mut
(Ü): Üzüm: Ü- züm
4- Büyük ünlü uyumunda harflerin ses uyumuna bakılır. Hem ince hem de kalın sesli harflerin kullanıldığı kelimeler büyük ünlü uyumu kuralına uymaz.
Ateş Böceği
İki kelimeden oluşan Ateş Böceği tamlamasındaki her iki sözcük de büyük ünlü uyumu kuralına uymaz.
Ateş - A harfi - kalın sesli
E harfi - ince sesli
Böceği - Ö harfi - kalın sesli
E- İ - ince sesli
Büyük ünlü uyumu kuralına uymayan diğer kelimeler:
Kitaplık
Gazete
Berbat
Çorba
Yeşil
Ünlü Harfler Örnekler
Ünlü harfleri 8 tanedir. Alfabenin ilk harfi olan A, ünlü harflerin ilkidir. Diğerleri E, I, İ, O, Ö, U, Ü'dür.
Not: Özel adların tamamında ünlü harfler büyük yazılır.
Edirne
Adıyaman
Ahmet
Urfa
Ünlü Harfler Örnek Cümleler
1- Bahar gelince ağaçlar çiçek açtı.
Bahar - a, a
Gelince - e, i, e
Ağaçlar - a, a, a
Çiçek - i, e
Açtı - a, ı
2- Merhaba, nasılsın bugün?
Merhaba: e,a, a
Nasılsın: a, ı, ı
Bugün: u, ü
Ünlü Harfler Örnek Sorular ve Cevapları
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sadece düz ünlü harfler vardır?
- a) Şoför - Uzun
- b) Duvar - Müzik
- c) Işık - Ağaç
- d) Ödev- Etraf
Diğer şıklarda yer alan kelimelerden biri ya da iki tanesinde düz - yuvarlak ünlüler kullanılmıştır.
Hem ışık hem ağaç kelimesinde sadece düz ünlü harfler yer alıyor.
Doğru Cevap - C