Ünlü Aşınması Nedir? Ünlü Aşınması Örnek Cümleler, Sorular Ve Konu Anlatımı

Ünlü aşınması dilimizde pek çok kelimede rastladığımız ses olaylarından birisidir. Ünlü aşınmasının diğer bir adı ise ünlü birleşmesi olmaktadır. Ünlü aşınması ile pek çok kelimede rastlamak mümkündür. Bu nedenle ünlü aşınmasının ne anlama geldiğini öğrenmek kelimeleri doğru kullanabilmek için büyük önem taşımaktadır.

Ünlü Aşınması Nedir?

Türkçede dil bilgisi kuralları içerisinde bulunan kurallardan birisi de ünlü aşınmasıdır. Türkçede genel olarak iki tane ünlü harf yan yana gelememektedir. İki ünlünün yan yana gelmesi durumunda genel olarak kelimenin anlam bütünlüğünde bozulmalar oluşur. Bu nedenle okunuş açısından d büyük sorun yaratır. Bu kelimelerde meydana gelen ünlü düşmesine ünlü aşınması denilmektedir. Diğer bir ifade ile kelimede iki ünlüden birinin düşmesi üzerinden ünlü aşınması oluşmaktadır şeklinde ifade edilir.

Günümüzde ünlü aşınması ile Türkçeye yerleşmiş olan kelimeler eski yıllarda ilk halleri üzerinden iki farklı kelime olarak değerlendirilmektedir. Fakat günümüz Türkçesinde daha etkili ve akıcı bir şekilde konuşma elde edebilmek için bazı kelimelerde ünlü aşınması oluşmuştur. Ünlü aşınması üzerinden pek çok örnek vermek mümkündür. Günümüzde bu örnekler pek çok kez gündelik yaşamda da kullanılmaktadır.

Ünlü Aşınması Konu Anlatımı

Türkçede kullanılan kelimelerden bazıları iki ayrı kelime üzerine birleşmiş şekilde oluşmaktadır. Bu kelimelerde bu durum genellikle bilinmemektedir. Fakat bu kelimelerin birleşiminde aslında köken olarak ünlü aşınması bulunmaktadır. Ünlü birleşmesi olarak da bilinen ünlü aşınması iki ayrı kelimenin bir araya gelmesi ile ünlü aşınma kuralına uygun bir şekilde cümle oluşturma halidir. Ünlü aşınması özellikle Türkçenin anlam bütünlüğünün bozulmaması ve daha akıcı bir şekilde kullanılması için çok önemlidir.

Ünlü Aşınması Örnekler

Türkçede yer alan dilbilgisi kurallarından birisi ünlü aşınmasıdır. Ünlü aşınması kuralı dilimizde bulunan kelimeleri cümle içerisinde daha etkili bir şekilde ifade edebilmek için bulunur. Ünlü aşınması ile ilgili örnek cümleler şu şekilde ifade edilebilir:

- Kahve + altı: Kahvaltı

- Ne + asıl : Nasıl

- Cuma + ertesi : Cumartesi

- Sütlü + aş : Sütlaç

- Şu + arada : Şurada

Bu kelimeler ünlü aşınmasına uğramış olan kelimelerdir. Özellikle eğitim alan öğrencilerin dilbilgisi kuralları arasında en merak ettiği kural ünlü aşınmasıdır. Bu kelimeler dilimizde popüler olarak kullanılan ve Türkçe içerisinde yerleşmiş kelimeler olmaktadır. Böylece ünlü aşınması ile b kelimeler daha kolay cümle kurulabilmekte ve anlatılacak olan konu karşı tarafa daha kolay aktarılabilmektedir.

Ünlü Aşınması Örnek Cümleler

Türkçe dilinde iki ünlünün yan yana gelememesi sebebiyle ünlü aşınması oluşmaktadır. Buna uygun örnek cümleler şu şekilde verilebilir:

- Kaynanam bugün bize geldi: Bu cümlede yer alan kaynana kelimesi ünlü aşınmasına uğramıştır. Kelimenin kökeni kayın + ana şeklinde olmaktadır. Fakat ünlü aşınması ile kelime kaynana şekline dönüşmüştür.

Ünlü Aşınması Örnek Sorular ve Cevapları

Ünlü aşınması konusuna bir örnek soru ile daha net anlamak mümkündür. Ünlü aşınması ile ilgili soru ve cevap şu şekildedir:

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlü aşınması söz konusudur.

1) Sokakta çok gürültü var

2) Pazartesi günü doktordan randevu aldım

Cevap: Birinci cümlede ünlü aşınması değil ünsüz sertleşmesi bulunmaktadır. Fakat ikinci cümlede pazartesi kelimesinde ünlü aşınması bulunmaktadır. Kelime pazar + ertesi şeklinde oluşmuş ve ünlü aşınmasına uğrayarak pazartesi şekilde kullanılmıştır.