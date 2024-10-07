Üniversiteyi başarıyla tamamlanın yolları

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Hali hazırda üniversiteli olanların yanı sıra bu yıl üniversiteye başlayan öğrenciler de yeni eğitim yuvalarına ‘merhaba’ dedi. Böylece, yoğun sınav maratonunu geride bırakarak hayallerindeki üniversiteye kavuşan öğrenciler, gelecekleri için önemli bir sürece de girmiş oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite eğitimini verimli bir şekilde tamamlamanın gençlerin kariyer yaşamlarına katkılar sunacağını belirterek derslere devamlılık sağlamanın önemli olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Budak, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında gençlere üniversite yıllarında başarıyı yakalamaları için önemli tavsiyeler veriyor.

Prof. Dr. Necdet Budak’ın yazısını okumak için tıklayın.