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Üniversiteyi başarıyla tamamlanın yolları

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#Konuk Yazar#Prof. Dr. Necdet Budak#Üniversite
Üniversiteyi başarıyla tamamlanın yolları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 13:11

Türkiye genelindeki üniversitelerin çoğu, akademik takvimleri çerçevesinde öğretim faaliyetlerine başladı.

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Hali hazırda üniversiteli olanların yanı sıra bu yıl üniversiteye başlayan öğrenciler de yeni eğitim yuvalarına ‘merhaba’ dedi. Böylece, yoğun sınav maratonunu geride bırakarak hayallerindeki üniversiteye kavuşan öğrenciler, gelecekleri için önemli bir sürece de girmiş oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite eğitimini verimli bir şekilde tamamlamanın gençlerin kariyer yaşamlarına katkılar sunacağını belirterek derslere devamlılık sağlamanın önemli olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Budak, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında gençlere üniversite yıllarında başarıyı yakalamaları için önemli tavsiyeler veriyor.

Prof. Dr. Necdet Budak’ın yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Prof. Dr. Necdet Budak#Üniversite

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