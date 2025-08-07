Üniversiteye yerleşmede mezuna kalmak riskli

Haberin Devamı

Üniversite hayali kuran binlerce aday için kritik haftalar geldi. 2025 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun yayımlanmasının ardından tercih dönemi 1 Ağustos’ta başladı. Ancak YÖK, bu yıl hukuk, diş hekimliği, hemşirelik, eczacılık, veterinerlik gibi pek çok bölümde kontenjanları düşürdü.

KONTENJAN 184 BİN AZALDI

Örneğin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kontenjanı 500’den 200’e, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kontenjanı da yine 500’den 250’ye düşürüldü. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde kontenjan 140’tan 80’e, Hacettepe Diş Hekimliği’nde ise 130’dan 90’a indi. Eşit ağırlık puan türündeki işletme, ekonomi ya da sözel puanla öğrenci alan iletişim fakülteleri gibi bölümlerde de kontenjanlar azaldı. Lisans kontenjanlarında yüzde 9, ön lisans kontenjanlarında ise yüzde 25 oranında düşüş var. Toplam 184 bin kişilik kontenjan daralması söz konusu.

Haberin Devamı

BAŞARI SIRALAMASI YÜKSELECEK

Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurta’a göre bu durum başarı sıralamalarında yukarı doğru bir kayma yaşanmasına neden olacak: “Bu yıl tercih yapmayanlar seneye hedeflerinden daha da uzaklaşabilir.”