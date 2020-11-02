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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 02.11.2020 - 13:56 | Son Güncelleme:

Üniversiteye yeni araştırma merkezi

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Üniversiteye yeni araştırma merkezi
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜ KAMER) kurularak faaliyetlerine başladı. Üniversite bünyesinde iki yılda 11 uygulama ve araştırma merkezi kuruldu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşuyla ilgili yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Üniversitenin imkânları doğrultusunda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirerek, ortak projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlayacak olan MTÜ-KAMER, üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına yönelik, kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak mesleki ve kişisel birikimlerini ifade etmeleri için gerekli olan eğitim faaliyetlerini ve tanıtım toplantılarını, gerektiğinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak gerçekleştirebilecek.

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