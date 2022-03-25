Üniversiteye performansa göre kaynak

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Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı, Erciyes Kültür Merkezi’nde başladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın da katıldığı programın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, araştırma üniversitelerinde çalışmaların başarısı ve sürdürülebilirliği açısından desteklerin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

‘ÜNİVERSİTELERİMİZİN ÖNCÜ BİRER KURUM OLMASINI ARZU EDİYORUZ’

YÖK Başkanı Özvar ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem üniversitelerin kalitesi hem de uluslararası rekabet gücünü artırmak için yükseköğretime yönelik mali destek programlarını zenginleştirdiğini ifade etti. Yükseköğretim kurumlarının Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, bilgi ve teknoloji birikiminin oluşturulmasında öncü birer kurum olmalarını arzu ettiklerinin altını çizen Özvar sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Cumhuriyeti; ülkenin insan kaynağının niteliğini artırmak ve genç nüfusla birlikte artan yükseköğretim talebine karşılık vermek için son yıllarda yükseköğretime yurt sathında erişilebilir kılmıştır. Dahası Türkiye, öncelikli hedefleri bakımından nitelikli bilgi üretmek ve bunun ekonomik getirilerini güvence altına almak istemektedir. Ülkemizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade ile hem üniversitelerin kalitesini hem de uluslararası rekabet gücünü artırmak için yükseköğretime yönelik mali destek programlarını zenginleştirmiştir. Yükseköğretim sisteminde özellikle 2006 yılı sonrasında yaşanan genişlemeye paralel olarak yükseköğretim kurumları arasında gittikçe daha görünür olan bir farklılaşma söz konusu olmuştur. Bu fiili farklılaşmayı daha sistematik hale getirmek ve kaynakları daha verimli kullanmak için yükseköğretim kurumlarımızın misyon farklılaşmasını tutarlı bir şekilde özümsemelerini ve bu çerçevede faaliyet göstermelerini özellikle önemsiyoruz. Böylece üniversitelerimizin Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde ve bilgi ve teknoloji birikiminin oluşturulmasında öncü birer kurum olmalarını arzu ediyoruz.”

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‘PERFORMANS SONUÇLARINA GÖRE KAYNAK’

Araştırma üniversitelerine her yıl performans değerlendirmesi sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kaynak tahsis edileceğini de sözlerine ekleyen Özvar, "Kalkınma planlarında yükseköğretim kurumlarına ilişkin yer alan hedefler bizim için önem arz etmektedir. Bu çerçevede, üniversitelerin yüksek katma değerli çıktılar üretimini desteklemek ve kapasitelerini geliştirmek için gayret sarf ediyor ve ülkemizin ihtiyaçlarını gözetiyoruz” dedi.

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‘TURKOVAC GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR’

Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Turkovac aşısı nedeniyle Rektör Mustafa Çalış’ı ve Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile ekibini tebrik eden Özvar, konuşmasını şöyle sürdürdü "Üniversitemizin aşı çalışmalarında göstermiş olduğu üstün bir başarısı var. Rektörümüz Mustafa Bey, aşı konusunda büyük gayreti olan Aykut hocamız ve ekibi gerçekten Türkiye’nin medarıiftiharı sayılacak bir aşı geliştirdiler. Turkovac aşısının bütün ülke insanımız, bütün dünya için hayırlı olmasını diliyorum. Bu hakikaten hepimizin göğsünü kabartıyor, güven veriyor, çalışma azmi kazandırıyor. Bu sebeple üniversitemizi ve hocamızı tebrik ediyorum."