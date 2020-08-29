Üniversiteye kayıtta heyet raporu istenmeyecek

Adaylardan gelen taleplerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, 28 Ağustos’ta Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“’Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar’ hariç üniversiteye kayıt sırasında programın özel koşulları arasında sağlık raporu isteniyorsa adaylar, herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim raporu ile yerleştiği programa kayıt yaptırabilecek. Kayıt imkanı verilen ancak programa kayıt yaptırabilmek için Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gibi ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatı gereğince ‘Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi’, ‘Gemi Adamı Olur’ belgesi, ‘Birinci Sınıf Sanayi Dalgıcı olur’, ‘Özel Güvenlik Görevlisi Olur’ vb. belgeler istenen programlar için de süre uzatıldı. Öğrenciler istenen belgeleri 25 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına ibraz ettirebilecek. Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına yerleşen ve bu Bakanlıkların mevzuatına tabi olan adaylar için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından işlemlerde öncelik tanınmasının ilgili üniversitece sağlanmasına karar verildi.”