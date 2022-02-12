Üniversiteye girişte baraj puanı kalktı

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Yükseköğretim Kurulu üniversiteye hazırlanan 2.5 milyon öğrenciyi ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınav’ından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte TYT’de 150, AYT’de ise 180 olan baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Adayların sınav puanına, ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

TYT sınav puanının hesaplanmasında Temel Matematik veya Türkçe testinden 0.5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ise devam edecek. TYT puanı olmayan veya hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak. AYT’deki iki testin en az birinden 0.5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL sınav puanının hesaplanması için gerekli Yabancı Dil Testinden 0.5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ise devam edecek.

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SINAV SÜRESİ UZATILDI

2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS’de dönüştürülerek kullanılacak. TYT’de 135 dakika olan sınav süresi ise 30 dakika artırılarak 165 dakika oldu.

YKS’YE BAŞVURULAR BAŞLADI

Üniversite adayları için YKS’ye başvurular dün başladı. Son başvuru tarihi ise 7 Mart. Adaylar başvuru merkezlerine giderek ya da online olarak T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresiyle http://ais.osym.gov.tr üzerinden ‘e-Devlet ile kayıt ol’ seçeneğine tıklayarak kaydolup, başvurularını yapabilecek. (DHA)