Üniversiteye giriş sınavı 18-19 Haziran’da

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin 2022 Yılı Sınav Takvimi’nin ‘osym.gov.tr’ adresinden yayımlandığını duyurdu.

KPSS TARİHLERİ: ÖSYM’nin takvimine göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini de açıklayan Aygün, “EKPSSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım’da gerçekleştirilecektir” dedi.

2022’DE ALES 3 KEZ YAPILACAK: 2022 yılı ÖSYM sınav takvimine göre ALES/1 17 Nisan, ALES/2 21 Ağustos, ALES/3 20 Kasım olmak üzere 3 kez ALES sınavı yapılacak.

2 kez YÖKDİL, 2 kez YDS olmak üzere uygulanacak yabancı dil sınavlarının tarihleri ise şöyle: YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim, YÖKDİL/1 13 Mart, YÖKDİL/2 28 Ağustos.

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İLK KEZ YAPILACAK SINAVLAR: 2022 yılında ilk kez uygulanacak e-YÖKDİL’in 14 Mayıs, MYÖS 29 Mayıs, Arabuluculuk Sınavı da 26 Haziran’da yapılacak.

DİĞER SINAVLARIN TARİHLERİ: Halis Aygün diğer sınavların tarihlerini şöyle açıkladı: “MSÜ 27 Mart, DGS 3 Temmuz, İSG/1 15 Mayıs, İSG/2 11 Aralık. 2022 yılında gerçekleştireceğimiz Sağlık Bakanlığı sınavlarımız ise TUS 1’inci Dönem 6 Mart, TUS 2’nci Dönem 4 Eylül, DUS 16 Ekim, EUS 16 Ekim, YDUS 18 Aralık.”

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün “Sınavlarımıza katılacak tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim” dedi.