Üniversitenin ‘başkentleri’

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‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’ ÜNİAR tarafından 2017 yılından beri yapılıyor. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) bir parçası olarak yapılan çalışma, bu yıl da depremin etkilediği 11 il hariç 70 ilde üniversite öğrenimi gören 40 bin öğrenci ile gerçekleştirildi. Araştırmada şehirler, öğrencilerin memnuniyet derecelerine göre sıralandı. Bu yapılırken de öğrencilere üniversite yaşamını sürdürdükleri kentlerin ulaşım, sağlık, eğlence, spor, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel imkanları soruldu. Ayrıca yaşanılan kentte halkın üniversite öğrencilerine karşı genel tutumu ve esnafla ilişkiler de değerlendirme kriterleri arasındaydı.

YILLARDIR EN SEVİLEN KENT ESKİŞEHİR

İlki 2017 yılında yapılan ve 2021 yılı haricinde her yıl tekrarlanan bu araştırmada Eskişehir, öğrenciler tarafından her sene en sevilen şehir olmayı başarıyor. 7 yıldır yapılan araştırmanın bu yılki sonucunda da Eskişehir birinciliğini korudu. Geçtiğimiz yıl Eskişehir’i Ankara ve Çanakkale takip ederken bu yıl ikinci sıraya Mersin yerleşti. Üçüncü sıradaki Ankara’nın ardından, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul’un Anadolu yakası, Samsun, Muğla ve Bursa öğrencilerin yaşamaktan en fazla memnun olduğu ilk 10 şehir arasına girdi.

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ŞEHİRLERİ PUANLADILAR

Araştırmada şehirler 6 düzeyde derecelendirildi. Buna göre öğrenciler, üniversite yaşamını sürdürdükleri kentlere en yüksek 100 en düşük ise 10 puan verdi. Şehirler puanları doğrultusunda öğrencilerden A+, A, B, C, D ve FF notlarını aldı.

MEMNUN OLDUKLARI ŞEHİR SAYISI AZALDI

Sonuçlara göre öğrenciler, Türkiye’de sadece 24 şehirde üniversite eğitimi görmekten memnun. 41 şehir ise öğrenci memnuniyeti konusunda sınıfta kaldı. Öğrenciler, bu 41 şehirde özellikle halkın genel tutumunu olumsuz buldu. Diğer yandan geçtiğimiz yıl yine 71 ilde yapılan çalışma kapsamında öğrenciler 27 kentten memnun olduklarını belirtmiş, 38 kent ise onların memnun olmadığı şehirler arasında yer almıştı.

MERSİN SIRALAMADA ÖNE ÇIKTI

Araştırma sonucunda listedeki ilk 20 kentin büyükşehirlerden oluştuğunu belirten Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Engin Karadağ, çalışmayı şöyle değerlendirdi:

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“Araştırmanın en önemli kısmı, listedeki bazı şehirlerin sıralamasında önceki yıllara kıyasla çok ciddi değişiklikler yaşanması oldu. Örneğin Mersin, geçtiğimiz yıl listede 13’üncü sırada yer alırken bu yıl 2’nci sıraya yükseldi. Antalya ise geçen sene 6’ncı sıradayken bu yıl 22’nci sıraya geriledi. Bunun yaşanmasındaki en önemli etkenin ekonomi olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler, bulundukları şehrin farklı alanlarında vakit geçirmek yerine kampüste ya da belediyelere ait alanlarda sosyalleşmeye başladı. Özellikle Mersin’in bu konuda öğrencilere yönelik farklı imkanlar ve hizmetler sunduğunu biliyoruz. Örneğin yerel yönetim öğrencilere çamaşırhane desteği veriyor. Ayrıca şehir içi ulaşımlarını yemek giderlerini de çok cüzi miktarlar ödeyerek gerçekleştirebiliyorlar. Şehrin sunduğu bu faydalar haliyle öğrenci memnuniyetini artırdı. Diğer yandan Antalya’daki düşüşün nedeninin de benzer sebepler olduğunu düşünüyorum. Yani öğrenciler bu yıl bütçe dostu şehirlerden daha fazla memnun kaldı gibi görünüyor.”

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ÖĞRENCİ DOSTU İLK 20 ŞEHİR

1) Eskişehir

2) Mersin

3) Ankara

4) Edirne

5) Çanakkale

6) Balıkesir

7) İstanbul Asya

8) Samsun

9) Muğla

10) Bursa

11) Trabzon

12) Bolu

13) Manisa

14) Tekirdağ

15) Ordu

16) Denizli

17) Aydın

18) İstanbul Avrupa

19) İzmir

20) Giresun