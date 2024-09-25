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Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ziyareti sırasında öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden YÖK Başkanı Özvar, aynı zamanda üniversitedeki sınıfları ve laboratuvarları inceledi. Özvar, üniversitenin, Türkiye-Azerbaycan arasındaki iş birliğine uygun, dünya standartlarında laboratuvar ve sınıflara sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

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“Öğrencilerin heyecanını yüzlerinden okuduk. Bu öğrencilerin yetişerek gelecekte hem Azerbaycan’a hem de bütün Türk dünyasına hizmet edeceğine canı gönülden inanıyoruz. Ayrıca bu yıl ilk kez bir hazırlık sınıfı oluşturuldu. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu bu hazırlık sınıfında eğitimlerine devam ediyor. Hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler normal programlarına devam edecek. Bu bakımdan, önümüzdeki yıl üniversitemizin öğrenci sayısı artacak. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, ortaya koyduğu perspektif ile her iki ülke arasında üniversite ile bilim ve teknoloji sahasındaki iş birliklerini daha yükseğe çıkarmayı hedefliyor.”

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin, iki ülke arasındaki kardeşliğin ve uzun süreli dostluğun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, “Bu üniversite, Türk ailesine hizmet eden bir eğitim kurumu olmayı hedefliyor. Aynı zamanda Azerbaycan’ın ekonomik gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için de önemli rol oynayacak” dedi.