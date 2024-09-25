Eğitim SERVİSİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 13:51
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile Türkiye Azerbaycan Üniversitesini ziyaret etti. YÖK Başkanı Özvar, üniversitedeki öğrenci sayısının önümüzdeki yıl itibarıyla artacağına dikkat çekti.
Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ziyareti sırasında öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden YÖK Başkanı Özvar, aynı zamanda üniversitedeki sınıfları ve laboratuvarları inceledi. Özvar, üniversitenin, Türkiye-Azerbaycan arasındaki iş birliğine uygun, dünya standartlarında laboratuvar ve sınıflara sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:BİLİM VE TEKNOLOJİDE İŞ BİRLİĞİ
“Öğrencilerin heyecanını yüzlerinden okuduk. Bu öğrencilerin yetişerek gelecekte hem Azerbaycan’a hem de bütün Türk dünyasına hizmet edeceğine canı gönülden inanıyoruz. Ayrıca bu yıl ilk kez bir hazırlık sınıfı oluşturuldu. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu bu hazırlık sınıfında eğitimlerine devam ediyor. Hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler normal programlarına devam edecek. Bu bakımdan, önümüzdeki yıl üniversitemizin öğrenci sayısı artacak. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, ortaya koyduğu perspektif ile her iki ülke arasında üniversite ile bilim ve teknoloji sahasındaki iş birliklerini daha yükseğe çıkarmayı hedefliyor.”ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK
Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin, iki ülke arasındaki kardeşliğin ve uzun süreli dostluğun en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, “Bu üniversite, Türk ailesine hizmet eden bir eğitim kurumu olmayı hedefliyor. Aynı zamanda Azerbaycan’ın ekonomik gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için de önemli rol oynayacak” dedi.REKTÖRLERDEN TANIŞMA DERSİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi rektörleri de Türkiye-Azerbaycan
Üniversitesinde açılan bilgisayar, endüstri ve gıda mühendisliği programlarındaki öğrencilerle tanışma dersi yaptı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencileri topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye ve faydalı teknolojiler geliştirmeye teşvik ederek, “Dünyayı kurtaracak bilgiyi siz üreteceksiniz. İyi insan olmak, dünyaya faydalı olmaktır” diye konuştu. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, öğrencilere girişimci yönlerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Sorumluluklarınız var; fırsatları iyi değerlendirin. Aktif roller üstlenin” şeklinde seslendi. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cahit Güran ise öğrencilere hem Bakü kampüsünde hem de kendi kampüslerinde sunulacak fırsatları anlatarak, “Kendinizi alanınızın dışında programlarla da donatın. Gıda mühendisi olarak yazılım ve yapay zekâ gibi konularda kendinizi geliştirin” dedi.