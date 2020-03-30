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Eğitim
Esra ÜLKAR
Haber Giriş: 30.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Üniversiteliye internet bursu

Uzaktan eğitime başlayan ya da başlayacak olan üniversite öğrencileri, GSM operatörlerinin ilk ve ortaöğretim öğrencilerine Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) giriş için sağladığı ücretsiz internet erişiminden kendilerinin de faydalanabilmesi için kampanya başlattı.

Üniversiteliye internet bursu
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Boğaziçi Üniversitesi internet erişimi olmayan öğrencilerine burs sağlayacağını duyurdu. ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin eski mezunları öğrencilere bilgisayar vereceklerini açıkladı. MEF Üniversitesi ise bilgisayarı olmayan öğrencilerine ödünç bilgisayar veriyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Boğaziçi Üniversitesi Vakfı desteği ile bir fon oluşturuldu. Desteklerle, ihtiyacı olan en az 1300 öğrencimize internet desteği sağlayacak bir sistem kurduk.”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Mezunları ve İletişim Derneği (OMİM) de bilgisayarı olmayan öğrencilerine destek olmak için üyelerine seslenerek bir kampanya başlattı.

EVLERİNE KARGOLANDI

MEF Üniversitesi, öğrencilerinin evlerine kargoyla bilgisayar gönderdi. Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Üniversitede 400 bilgisayarımız vardı. Bilgisayarı olmayan, İstanbul’dan memleketlerine gidip bilgisayarını yanına alamayan ya da görüntü ve ses kalitesi iyi bilgisayarı olmayan öğrencilere bu bilgisayarları ödünç olarak verdik” dedi. ◊ 

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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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