Üniversiteliye internet bursu

Boğaziçi Üniversitesi internet erişimi olmayan öğrencilerine burs sağlayacağını duyurdu. ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin eski mezunları öğrencilere bilgisayar vereceklerini açıkladı. MEF Üniversitesi ise bilgisayarı olmayan öğrencilerine ödünç bilgisayar veriyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Boğaziçi Üniversitesi Vakfı desteği ile bir fon oluşturuldu. Desteklerle, ihtiyacı olan en az 1300 öğrencimize internet desteği sağlayacak bir sistem kurduk.”

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Mezunları ve İletişim Derneği (OMİM) de bilgisayarı olmayan öğrencilerine destek olmak için üyelerine seslenerek bir kampanya başlattı.



EVLERİNE KARGOLANDI



MEF Üniversitesi, öğrencilerinin evlerine kargoyla bilgisayar gönderdi. Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Üniversitede 400 bilgisayarımız vardı. Bilgisayarı olmayan, İstanbul’dan memleketlerine gidip bilgisayarını yanına alamayan ya da görüntü ve ses kalitesi iyi bilgisayarı olmayan öğrencilere bu bilgisayarları ödünç olarak verdik” dedi. ◊